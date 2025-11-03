第24屆旺宏科學獎 金門高中以探索 M39疏散星團的奧秘奪得金牌

被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎2日舉辦第24屆頒獎典禮。今年金牌獎由金門高中楊甯鈞的作品「以校園望遠鏡觀測M39外圍目標」一舉「摘星」，這也是外島學校首次勇奪當屆最大獎的桂冠榮耀，獲40萬元獎學金。今年也有多所學校同時以兩件作品入圍決賽，本屆獲獎總積分前三名學校分別為花蓮高中、師大附中及臺中一中，榮獲年度學校獎暨校長獎榮耀。

校園望遠鏡下的星空驚喜 觀測M39疏散星團的奧秘

金門高中楊甯鈞自國中起便熱衷參與學校的天文活動，累積多次校園望遠鏡觀測經驗，逐步對星團研究產生濃厚興趣。在指導老師李育賢的悉心引導下，針對夏季星座「天鵝座」的疏散星團Messier 39（M39）外圍區域進行觀測，並分析篩選出與M39成員星相符的星點，推論觀測的外圍天區仍含有相當數量的成員星，驚喜發現在觀測的天域有一顆食雙星變星，經分析後確認就是M39的成員星，更發現M39的潮汐結構範圍遠超過文獻所定義，對星團的動態與結構提供新見解！

金門高中李育賢老師長年帶領學生參與旺宏科學獎，參賽隊數達74隊，指導的學生曾榮獲銀牌獎的佳績，他也是第19屆「旺宏科學推動獎」及第20屆「指導老師特殊貢獻獎」得主，此次指導學生奪下金牌獎，不但是外島學校首次奪得當屆最大獎，也是旺宏科學獎首件「地球科學」類別的金牌獎作品！

聚焦永續、AI與生活探索 科學創意齊發光

今年參賽作品中，同學們仍持續關心永續議題的新應用，包括鳳山高中的團隊利用過期牛奶製成無汙染酪蛋白漆；竹東高中研究團隊讓廢棄暖暖包重生，用以檢測市售洗面乳水楊酸含量；高雄中正高工探討製作天然還原劑進行藍染的可行性；桃園南崁高中同學利用溼潤筆毛和導電片的電容串並聯原理，把真實軟毛筆改造成觸控筆；大直高中的參賽作品研發捕捉多向風源的全向型風力機，可適用低風速、多風向都市環境；以及花蓮高中團隊研究如何利用波浪搖擺產生發電動能，在海上發出求救訊號。

而隨著AI浪潮的爆發性成長，本屆也有多件作品結合AI議題進行探討，例如臺中一中研究大型語言模型（LLM）於社群媒體生成內容的擬真度及可辨識度；竹科實中探討運用語言模型進行失語症語料分類研究；師大附中及興大附中則分別針對數學領域的有趣問題進行深入探討及提出未來可能的應用。

此外，許多科研題目亦來自學生觀察生活中的有趣現象，例如，臺東女中團隊觀察並實驗果蠅在覓食之間的掙扎與選擇，利用植物氣味驅趕果蠅；安康高中作品利用「蚯蚓黏液」與「鼠婦糞便」研究如何防治「樹癌」褐根病以抑制病害擴散；臺北市立陽明高中同學在瓶中模擬造雲，看小小世界中氣壓、溫度、光影響產生的雲氣變化。

參賽培養關鍵能力學子應拓展眼界

教育部次長劉國偉強調，旺宏科學獎不僅是高中諾貝爾獎，更像科學界的聖盃，教育部會持續支持旺宏科學獎。而科學的教育不但要向下扎根也要向國際拓展，因為科學是無邊界的，鼓勵同學做中學、學中做，更要關注國際的動向，拓展自己的視野。

旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，本屆參賽隊數再度創新高，顯見越來越多師生與家長，相信參與科展實作對培養孩子科學素養的重要性，參賽的經歷可以學習到難能可貴的經驗，不管獲得甚麼獎項都是贏家！相信學生在參賽過程所學習的邏輯思維和解決問題的能力，未來將可應用到各領域，成為人生中最重要的能力之一。

旺宏科學獎召集人中央研究院周美吟副院長指出，科學獎注重創意，以高中所學可完成的作品。評審團隊很開心看到同學持續關心生活環境，並提出創意解方。得獎只是第一步，在完成作品的過程相信大家都得到很多經驗，這些經驗能幫助各位未來在科學領域發揮所長。此外，今年看到很多位女同學獲獎，可以看出女性在科學領域的潛力，相信未來能對國家科學領域貢獻更多心力。