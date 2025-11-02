快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

輝達攜諾基亞攻AI-RAN 榮群、互動成為隱藏版贏家

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

輝達攜手諾基亞強攻新世代AI-RAN商機，榮群（8034）、互動（6486）挾與諾基亞AI網通相關布局合作優勢，成為「隱藏版贏家」，可望接棒演出。

榮群、互動與輝達的緣分，起源於諾基亞2024年宣布以23億美元，收購美國光纖網路設備製造商Infinera，這次關鍵的跨國交易，讓諾基亞躋身全球第二大光纖網路市場供應商，市占率達二成，僅次於華為，更重要的是讓諾基亞透過自身電信設備能量，搭配Infinera掌握AI時代必備的光通訊相關技術，正式進軍AI市場，並悄悄為布局AI-RAN埋下種子。

榮群、互動是台灣中小型網通廠，主攻電信網路局端布建工程應用，是讓電信商取得電信設備大廠設備之後，成功落地發揮通訊功能的要角。

榮群、互動都是Infinera的重要夥伴，其中，榮群以接取網路設備及寬頻產品為最大業務，該公司官網更把Infinera的設備列入關鍵產品，主要銷售其「Infinera TM」系列產品，強調該產品「將分組光網提升到新的水平」，實現城域網路容量的經濟高效成長，進而提供最佳的傳輸網路經濟效益。

互動也在官網指出，Infinera為全球領先的光網路解決方案的專業供應商，藉由Infinera光網路產品，提供客戶整個端到端WDM解決方案，產品領域含蓋ACCESS／AGGREGATION／METRO／CORE & SUBSEA等光通訊方案。

業界看好，Infinera是諾基亞在AI世代關鍵布局，榮群、互動則是Infinera重要夥伴，負責局端建置與設備管理。隨著輝達入股諾基亞衝刺AI-RAN，Infinera的重要性不言可喻，榮群、互動後續也將是輝達入股諾基亞衝AI-RAN後，協助建設的重要夥伴，成為「隱藏版贏家」。

諾基亞 AI 輝達

延伸閱讀

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

黃仁勳：陸發展AI仍需美國晶片 兩國合作符合最大利益

輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋

相關新聞

美中經貿協議 晶片業鬆口氣…全球產業憂慮獲得緩解

白宮1日發布美中經貿協議細節清單，美方11月10日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也將...

輝達進擊AI-RAN 光寶搶頭香…率先推出獲認證解決方案

輝達斥資10億美元投資電信大廠諾基亞，劍指下世代6G與AI-RAN市場，掀起科技業新旋風，光寶以輝達平台打造出對應的AI...

輝達攜諾基亞攻 AI-RAN 榮群、互動隱藏版贏家

輝達攜手諾基亞強攻新世代AI-RAN商機，光寶搶下台廠頭香之餘，榮群、互動挾與諾基亞AI網通相關布局合作優勢，成為「隱藏...

AI 教父押 6G 翻轉電信業

輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信...

雲端四雄大投資總額上看3,800億美元 鴻海、廣達等營運可望衝一波

亞馬遜AWS、Google母公司字母（Alphabet）、Meta，以及微軟等北美四大雲端服務供應商（CSP），不約而同...

這家紅鏈 AI 一哥在罩 勝宏今年來股漲六倍

AI旋風席捲全球，不僅輝達股價頻創新高，台積電、鴻海等夥伴股價同步衝鋒之際，大陸PCB廠勝宏科技更是強勢，今年來股價飆漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。