遠傳將引進亞馬遜衛星服務 總座井琪：預估2027年推出

亞馬遜低軌衛星Kuiper計畫明年推出衛星服務，並成為首家在台灣設置地面站的國際低軌衛星營運商，遠傳將成為其衛星服務商轉合作夥伴。遠傳總經理井琪透露，Kuiper主動找上遠傳合作，雙方將合作衛星服務落地，頻譜協同，地面站建置、終端應用等，預估2027年推出商業化服務。

井琪證實與Kuiper的合作計畫。她指出，Kuiper透過多方管道找遠傳，包含官方、產業及國際性的研討會，她也與Kuiper多次洽談，頻譜優勢更是一拍即合，遠傳持有的28GHz頻段即是Kuiper衛星所需頻段。

遠傳將引進Kuiper衛星服務

井琪透露，雙方已就技術、商務與營運模式進行多次深入交流，並定時會議以加速Kuiper低軌衛星未來在台灣的商轉。除合作衛星服務落地，頻譜協同，也透過投入地面站建置、維運與終端應用，參與衛星測試與6G次世代通訊研究，共同推動新技術及產業升級。

從電信業者角色出發，發展衛星通訊成為一個重要選項，井琪分析，低軌衛星技術愈來愈成熟，價格也相對合理，政府、企業跟個人未來都會有相關需求。

井琪認為，不管是從國家網路韌性或是電信網路涵蓋的概念，低軌衛星都提供另一種選擇。預估2027年可望在台灣推出商業化服務，且「多業者、多星系」是建立國家網路韌性的關鍵，樂見與同業形成互補架構，共同提升台灣太空通訊能量，確保災時與緊急通訊不中斷。

近年特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX帶起低軌衛星通訊熱潮，OneWeb及亞馬遜Kuiper計畫緊追在後，亞馬遜Kuiper預估，2025年底前將有200顆衛星上軌道，2026年在26個國家與市場推出服務。

隨著低軌衛星商轉期程逼近，亞馬遜Kuiper也開始推動商業服務及地面站落地計畫，近期在台灣設立「台灣亞馬遜柯伊伯（Amazon Kuiper Taiwan Limited）」，並招兵買馬，更積極在台灣尋求「地面站」設置地點。

業界人士分析，相較於OneWeb是透過位於關島、泰國及南日本等三地的地面站提供台灣低軌衛星服務，Kuiper將是全球第一個在台灣設置地面站的低軌衛星營運商，衛星訊號將直接落地台灣，不需要透過第三地地面站落地後，再透過海纜傳回，傳輸效率將更具優勢。



延伸閱讀

遠傳搶下亞馬遜 Kuiper 合作 公司：一切合法合規