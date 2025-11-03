遠傳搶下亞馬遜 Kuiper 合作 公司：一切合法合規
遠傳（4904）搶下亞馬遜Kuiper合作，同業拋出是否合法的議題，遠傳總經理井琪強調「一切合法合規」，並引用《電信管理法》訂定「無線電頻率供應計畫」就是以「技術中立」為原則。
Kuiper衛星通訊服務可望登台，電信業者中華電信、遠傳雙龍搶珠，遠傳可望以「頻譜」等優勢搶下代理權。
中華電信則持續爭取，董事長簡志誠日前拋出合法性議題。他指出，5G頻譜是否適合拿來做為衛星使用，是否「合法」，值得討論及商榷，建議政府通盤考量衛星乃至於未來6G頻譜規劃。
井琪直言，一切合法合規。遠傳擁有28G頻譜，是Kuiper衛星所需頻段，雖是在5G釋照中取得，但通訊傳播基本法政府應鼓勵通訊傳播新技術，通訊傳播稀有資源之分配及管理，應以「技術中立」為原則。
此外，政府依據《電信管理法》訂定「無線電頻率供應計畫」，在可避免干擾的前提下，以「技術中立」為原則，開放一頻多用。其中27.9至29.5GHz頻段已優先開放符合ITU或3GPP規範、不限技術的行動寬頻使用，並進一步擴及衛星通信用途。
井琪指出，2020年進行頻譜競標時，即已考量28GHz頻段具有高頻寬、低覆蓋特性，除5G外、也適合發展衛星，且主管機關明定允許5G與衛星和諧共用。
遠傳強調，所有設計均採國際標準隔離機制，並經國家通訊傳播委員會（NCC）技術審核通過。
