快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

耶誕旺季有個變數…記憶體缺貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

iPhone 17、Switch 2有望扮演今年耶誕商機雙箭頭，為科技廠業績注入暖流，惟近期記憶體大缺貨，也讓業者傷透腦筋，擔心成為耶誕旺季的一大變數。

業界指出，這次記憶體缺貨產生的產業結構性變化，是近30年來罕見，甚至超過疫情時台積電（2330）晶片缺貨的狀況。尤其AI推論應用超熱，加上手機帶動記憶體看增，大家都在搶明年產能，供需缺口已是倍數計，記憶體恐一路缺到2026年。

以儲存型快閃記憶體（NAND Flash）為例，當下用於手機，多以eMMC或UFS晶片的形式存在，隨著現代手機功能日益強大，如5G、AI應用等，需要快速處理大量資料，NAND Flash的高速存取能力至關重要，而蘋果又是NAND Flash主要買家，迎接年底旺季趕備貨，勢必更加大採購NAND Flash力道，使得缺貨狀況更嚴重。

快閃記憶體 NAND Flash Flash

延伸閱讀

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

AI應用帶動需求 慧榮：記憶體恐缺貨一整年

黃仁勳：陸發展AI仍需美國晶片 兩國合作符合最大利益

慧榮苟嘉章：三大廠DRAM、NAND全被掃光 明年一整年都缺貨

相關新聞

美中經貿協議 晶片業鬆口氣…全球產業憂慮獲得緩解

白宮1日發布美中經貿協議細節清單，美方11月10日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也將...

輝達進擊AI-RAN 光寶搶頭香…率先推出獲認證解決方案

輝達斥資10億美元投資電信大廠諾基亞，劍指下世代6G與AI-RAN市場，掀起科技業新旋風，光寶以輝達平台打造出對應的AI...

輝達攜諾基亞攻 AI-RAN 榮群、互動隱藏版贏家

輝達攜手諾基亞強攻新世代AI-RAN商機，光寶搶下台廠頭香之餘，榮群、互動挾與諾基亞AI網通相關布局合作優勢，成為「隱藏...

AI 教父押 6G 翻轉電信業

輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信...

雲端四雄大投資總額上看3,800億美元 鴻海、廣達等營運可望衝一波

亞馬遜AWS、Google母公司字母（Alphabet）、Meta，以及微軟等北美四大雲端服務供應商（CSP），不約而同...

這家紅鏈 AI 一哥在罩 勝宏今年來股漲六倍

AI旋風席捲全球，不僅輝達股價頻創新高，台積電、鴻海等夥伴股價同步衝鋒之際，大陸PCB廠勝宏科技更是強勢，今年來股價飆漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。