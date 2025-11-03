耶誕旺季有個變數…記憶體缺貨
iPhone 17、Switch 2有望扮演今年耶誕商機雙箭頭，為科技廠業績注入暖流，惟近期記憶體大缺貨，也讓業者傷透腦筋，擔心成為耶誕旺季的一大變數。
業界指出，這次記憶體缺貨產生的產業結構性變化，是近30年來罕見，甚至超過疫情時台積電（2330）晶片缺貨的狀況。尤其AI推論應用超熱，加上手機帶動記憶體看增，大家都在搶明年產能，供需缺口已是倍數計，記憶體恐一路缺到2026年。
以儲存型快閃記憶體（NAND Flash）為例，當下用於手機，多以eMMC或UFS晶片的形式存在，隨著現代手機功能日益強大，如5G、AI應用等，需要快速處理大量資料，NAND Flash的高速存取能力至關重要，而蘋果又是NAND Flash主要買家，迎接年底旺季趕備貨，勢必更加大採購NAND Flash力道，使得缺貨狀況更嚴重。
