i17、Switch 2 備貨量激增三成 夢幻雙機鏈預約耶誕行情

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
歐美耶誕購物旺季將至，蘋果iPhone 17系列新機與任天堂新款遊戲機Switch 2成為今年熱門禮物。路透
歐美耶誕購物旺季將至，蘋果iPhone 17系列新機與任天堂新款遊戲機Switch 2成為今年熱門禮物。供應鏈透露，這二款產品今年備貨量比往年激增二至三成，正全力趕工出貨，今年耶誕節科技業行情可望「響叮噹」。

隨iPhone 17與Switch 2備貨力道強勁，法人看好，鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、鴻準（2354）、旺宏（2337）等協力廠將受惠。

業界分析，過去幾年受大環境經濟不佳及科技新品吸引力不足影響，耶誕購物旺季大多「雷聲大、雨點小」，今年因全球股市火熱，加上蘋果與任天堂新品賣點十足，開賣以來銷售表現就很不錯，讓今年耶誕備貨動能相當強勁。

其中，iPhone 17系列是今年耶誕備貨重頭戲，蘋果日前已在財報會議透露，今年耶誕節備貨量與銷售量預估均會比往年好。

蘋果執行長庫克預測，第4季營收將年增10%至12%，且iPhone收入將達雙位數成長，有望繳出史上最強第4季的成績單，意味iPhone 17系列銷售熱潮尚未停歇，將延續到年底耶誕購物旺季。

業界人士表示，iPhone 17系列今年不僅硬體全面升級，而且大多數機種都凍漲，加上電信營運商補貼以及線上、線下通路積極行銷，讓整體銷售表現優於市場預期。

Switch 2方面，該產品一直是耶誕節熱門禮物商品，今年新機上市以來銷售量穩定增長，市場傳出，任天堂已經要求供應鏈明年3月底前生產多達2,500萬台Switch 2，將刷新該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄。

業界直言，任天堂今年以來一再「低估」市場需求，加上先前受到美國課徵關稅因素影響，從年初以來就頻頻對供應商追單，甚至在產品都已問世好幾個月後，仍有追單情況，對供應鏈而言，不僅是商機，也是挑戰。


iPhone 蘋果 Switch

