這家紅鏈 AI 一哥在罩 勝宏今年來股漲六倍

AI旋風席捲全球，不僅輝達股價頻創新高，台積電（2330）、鴻海（2317）等夥伴股價同步衝鋒之際，大陸PCB廠勝宏科技更是強勢，今年來股價飆漲600%，曾冠MSCI亞太指數，凸顯儘管美中關稅和出口管制衝突頻傳，兩國依然深度依賴彼此。

彭博報導，勝宏客戶包括輝達，擁有掌握AI應用利基市場，以及能夠快速滿足客戶需求等優勢，在一票能受惠於美中分裂的「轉單受惠股」之間，脫穎而出。

雖然川習會為輝達晶片大陸銷售前景留下不確定性，導致勝宏過去兩個交易日股價大跌13%，但顯然輝達仍然需要仰賴紅色供應鏈。

Reed Capital Partners副投資長顏傑拉德（音譯）表示，「勝宏近期股價飆漲，凸顯美中關係對全球科技生態系而言有多重要」，「雖然雙方持續在先進晶片發展相競爭，但（美國）在重要硬體原料上對中國製造商的依賴，顯示近期要完全脫鉤，不切實際」。

勝宏供應高密度連接板（HDI）和多層PCB，相關產品對AI晶片至關重要。該公司第3季營收躍增79%、達人民幣逾50億元（7.15億美元），淨利則年增260%。

雖然全球有超過2,000家PCB製造商，勝宏今年稍早已成為AI和高效運算方面銷售冠軍，約60%銷售來自海外，且可能全部來自輝達。