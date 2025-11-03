雲端四雄大投資總額上看3,800億美元 鴻海、廣達等營運可望衝一波
亞馬遜AWS、Google母公司字母（Alphabet）、Meta，以及微軟等北美四大雲端服務供應商（CSP），不約而同調升今年資本支出，估算總金額至少3,200億美元，甚至可能超過3,800億美元。
隨著四大CSP全面擴大投資，法人看好，以鴻海（2317）為首的台灣AI伺服器供應鏈將迎來強勁追單潮，廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等協力廠也將受惠。
鴻海、廣達都高度看好AI發展，鴻海董座劉揚偉強調：「AI不會泡沫化，仍在早期階段」，市場商機會持續蓬勃發展。廣達則透露，目前掌握的訂單數量「多到無法想像」，持續強烈看好2027年之前AI伺服器需求。
根據統計，上季四大北美CSP資本支出總額已達1,120億美元，但Google、微軟及亞馬遜都表示，目前的運算能力依然不足以滿足客戶需求。
亞馬遜強調，會「非常積極」擴增資料中心，今年資本支出可能達1,250億美元，高於先前預測的1,180億美元，明年甚至會更高。
字母也調高今年資本支出預測，從原估750億億美元至850億美元，拉高到910億美元至930億美元，為該公司今年來首度調高全年資本支出，並預告明年會大幅增加。
微軟預估，今年7月起、止於明年6月的今年度資本支出成長可能加速，一反先前說支出成長可能減緩的論調。以微軟去年度資本支出增加45%計算，今年度資本支出至少約為940億美元。
Meta也上修今年預估資本支出區間下限，從原至少660億美元至720億美元，提高到至少700億美元至720億美元，並預告明年會再增加。
