AI 教父押 6G 翻轉電信業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信業者的網路不僅是資料傳輸，更可能成為分散式AI的邊緣運算AI工廠，從資料傳輸，跨向推理及運算功能的大商機。

業界認為，輝達全力助攻AI-RAN，不僅可望讓諾基亞這個曾經在功能手機世代叱吒風雲，但在智慧手機世代大跌一跤的百年企業重返榮耀，翻轉電信產業之餘，也將確保美國在AI所需的先進連結網路中保持領先。

近年電信業者網路架構正在歷經重大變革，O-RAN正在發酵，業界預期，隨著輝達力捧AI-RAN，AI-RAN商機可望將接棒發威。

業界指出，過往電信網路架構多為封閉式，由華為、諾基亞、愛立信等國際電信設備商提供整套解決方案，O-RAN開放網路架構打破過去封閉架構，開啟台灣科技及網通大廠參與商機。

業界分析，輝達透過其Aerial RAN Computer Pro（ARC-Pro）平台，作為布局AI-RAN的重要跳板。

Aerial RAN Computer Pro支援6G加速運算平台，結合連接、運算和感測功能，諾基亞則將加速與輝達合作，並將NVIDIA ARC-Pro嵌入到AI RAN解決方案的核心中，快速邁向AI RAN網路新時代。

