AI 教父押 6G 翻轉電信業
輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信業者的網路不僅是資料傳輸，更可能成為分散式AI的邊緣運算AI工廠，從資料傳輸，跨向推理及運算功能的大商機。
業界認為，輝達全力助攻AI-RAN，不僅可望讓諾基亞這個曾經在功能手機世代叱吒風雲，但在智慧手機世代大跌一跤的百年企業重返榮耀，翻轉電信產業之餘，也將確保美國在AI所需的先進連結網路中保持領先。
近年電信業者網路架構正在歷經重大變革，O-RAN正在發酵，業界預期，隨著輝達力捧AI-RAN，AI-RAN商機可望將接棒發威。
業界指出，過往電信網路架構多為封閉式，由華為、諾基亞、愛立信等國際電信設備商提供整套解決方案，O-RAN開放網路架構打破過去封閉架構，開啟台灣科技及網通大廠參與商機。
業界分析，輝達透過其Aerial RAN Computer Pro（ARC-Pro）平台，作為布局AI-RAN的重要跳板。
Aerial RAN Computer Pro支援6G加速運算平台，結合連接、運算和感測功能，諾基亞則將加速與輝達合作，並將NVIDIA ARC-Pro嵌入到AI RAN解決方案的核心中，快速邁向AI RAN網路新時代。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言