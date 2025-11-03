輝達進擊AI-RAN 光寶搶頭香…率先推出獲認證解決方案

輝達斥資10億美元投資電信大廠諾基亞，劍指下世代6G與AI-RAN市場，掀起科技業新旋風，光寶（2301）以輝達平台打造出對應的AI-RAN解決方案，是台灣第一家浮出檯面、獲輝達認證的「正港AI-RAN夥伴」，搶食後續高達2,000億美元（逾新台幣6兆元）的新世代通訊商機。

光寶創立於1975年，是台灣第一家上市電子股，走過半個世紀，近期在輝達掀起的AI浪潮下重新被市場看見，不僅躍居輝達「電力革命」關鍵的電源供應夥伴，如今也在AI-RAN領域發力。法人看好，輝達相關新應用商機助攻下，光寶AI營收占比有望扶搖直上，台廠扮演輝達新世代技術布局更關鍵角色。

輝達先前已籌組「AI Aerial」生態系，布局新一代以AI為核心的無線網路架構AI-RAN市場，入股諾基亞後，將攜手開發AI-RAN，打造「6G-ready」網路。

業界認為，輝達入股諾基亞，是AI與電信融合的關鍵轉折點，引爆AI-RAN大商機。研調機構Omdia預估，全球AI-RAN市場至2030年將超過2,000億美元。

業界指出，輝達高度看好以AI為核心的新一代無線網路架構，入股諾基亞只是大搶AI-RAN商機的「起手式」。放眼目前輝達AI-RAN生態系夥伴，幾乎清一色都是諾基亞、T-Mobile、戴爾、思科、Booz Allen、MITRE等外商。

光寶不落這些知名外商之後，推出對應的AI-RAN解決方案，以O-RAN-compliant 7.2 split 5G分拆式小基站（O-RU），實現AI-RAN端到端的商業測試平台，是第一家浮上檯面，以輝達平台打造AI-RAN解決方案，並獲得輝達認證的台廠。

光寶強調，成功與輝達AI Aerial平台的數據中心單元進行整合，提供高穩定性和可靠性的方案，旗下整合式的AI-RAN解決方案，讓光寶成為輝達AI Aerial生態圈合作夥伴，致力發展AI原生無線網路，包括商用AI-RAN解決方案。

光寶總座邱森彬指出，打入輝達AI Aerial AI-RAN生態圈，不僅展現光寶在5G解決方案的技術實力和市場影響力，也讓光寶在AI領域的應用更為多元，同時也為客戶提供更具價值、更高效的整合式的解決方案。

光寶指出，相關解決方案是輝達MGX平台中的「NVIDIA Aerial商業測試平台（Commercial Testbed）」的一部分，預期AI-RAN技術將為B5G／6G的AI原生無線網路奠定基礎，以AI和加速運算，來滿足數十億AI驅動的端點設備應用，如傳感器、機器人、攝像頭和自駕車等端點的連網需求。

光寶深耕無線通訊領域多年，量能強大，旗下5G專網解決方案以O-RAN分拆式和一體式小基站為主要核心。可滿足不同的垂直專網應用，完成自主研發 SMO（服務管理協調）和 RIC（RAN 智慧控制器），聚焦智慧工廠、智慧醫療、等各種垂直應用。