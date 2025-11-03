美中經貿協議 晶片業鬆口氣…全球產業憂慮獲得緩解

快訊

白宮1日發布美中經貿協議細節清單，美方11月10日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也將鬆綁稀土出口管制、並確保安世半導體的中國大陸工廠恢復出貨晶片，確定緩解全球海運與晶片業所面臨的重大威脅。

白宮發布「川普總統與中國大陸達成經貿協議事實清單」的文告，詳列先前美中貿易談判、以及美國總統川普與中國大陸國家主席習近平敲定協議的細節，「川普總統和中國習主席達成經貿協議，為守護美國經濟實力與國家安全，同時以美國勞工、農民及家庭為優先的重大勝利」。

根據白宮事實清單，中方將暫停實施10月9日宣布的擴大稀土管制措施，呼應中國大陸商務部日前的說法。

中方並將核發通用許可證，准許稀土、鎵（gallium）、鍺（germanium）、銻（antimony）與石墨（graphite）的出口，「以惠及美國最終使用者及其全球供應商」，形同移除中方在2022年10月與今年4月實施的管制措施。

美方也將從10日起，暫停擴大實體名單適用範圍到實體清單企業持股50%以上子公司的規定，為期一年。

白宮表示，北京也將採取措施，允許荷蘭晶片製造商安世半導體在中國大陸工廠恢復出貨，並將終止針對美國半導體供應鏈企業的各種調查，包括反托辣斯、反壟斷及反傾銷調查。

中方的這些行動，緩解了全球晶片製造設備業者與晶片製造商對於稀土管制的憂慮，也減輕了汽車製造商遭遇的晶片供應焦慮。

根據白宮，美國10日起暫停對中國大陸船舶徵收港口停泊費一年，中方解除相應的報復措施，解除了全球海運業遭遇的成本警報，美方也將繼續和中方協商造船議題。

另一方面，白宮10日起調降中方芬太尼關稅10個百分點至10%，同時維持中方對等關稅稅率為10%，使中國大陸產品輸美整體關稅從57%降至47%，直到明年11月10日。美方也延長部分301條款關稅的豁免期限，從原本的11月29日延長至2026年11月10日。中方則將阻止芬太尼的前驅化學原料流入北美。

白宮表示，中方將在年底前購買至少1,200萬公噸黃豆，2026-2028年每年購買至少2,500萬公噸黃豆，並將恢復採購美國高粱和硬木原木。分析師指出，中方的黃豆採購承諾只是回到先前的水準。

不過，這紙協議可能只是短暫休兵，因為仍未能全面解決美中貿易戰核心問題，以及台灣與俄烏戰爭等其他地緣政治爭端。白宮對陸鷹派也擔心，若中方認為該協議不再符合自身利益，沒有任何措施可以阻止北京退出。

