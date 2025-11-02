鴻海2027年擬推出5至10位元量子電腦原型 強攻量子運算商機

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海量子電腦離子阱實驗室。記者蕭君暉／攝影
鴻海量子電腦離子阱實驗室。記者蕭君暉／攝影

輝達（NVIDIA）與Google紛紛發布量子運算新產品，或是在量子運算取得新進展，鴻海（2317）也強攻量子計算，旗下鴻海研究院離子阱量子計算實驗室 (IonLab) 主任林俊達表示，目標是在明年中推出2個量子位元邏輯運算成果，2027年打造出5到10個量子位元可編成的量子電腦原型。

所謂離子阱，是一種抓住離子的技術。為實現量子電腦，需要多個離子排成陣列，並將每個離子作為一個基本運算單元—量子位元，打造量子電腦的技術重點在於，量子位元的設計與位元間的操控。

鴻海研究院離子阱實驗室目前已經與鴻海C事業群合作，完成第一代刀鋒型離子阱，聚焦提升精密加工、製造與組裝技術，明年推出第二代離子阱，可望導入晶圓堆疊、精密雷射切割與加工製程。

林俊達說，到2027年至2028年，鴻海研究院將進一步聚焦晶片型離子阱設計、製造與測試，鎖定積體光學與光路整合、離子穿梭等先進技術，2029年則開發擴展架構，強化系統微型化與模組化等能力。

鴻海研究院離子阱量子計算實驗室預計在2027年推出5到10量子位元可編成的量子電腦原型，開放給國內產官學界教育、測試、研究使用，初期應用估以製藥、材料科學等專業情境為主。

林俊達指出，目前量子電腦產業發展百家爭鳴，Google、IBM與輝達等國際大廠各自從硬軟體不同架構投資布局；就鴻海而言，現階段發展策略，借重精密製造能力與外部資源，優先專注於穩定性與工程成熟度。

例如Google與IBM的量子運算鎖定在超導路線，持續深化錯誤更正晶片，輝達則以CUDA-Q軟體層切入，並進行量子硬體投資。台灣「量子國家隊」則以17個計畫展開布局，其中對離子阱投入較少。

鴻海離子阱量子計算實驗室是在2021年12月成立並開始籌備，2023年10月啟用，為台灣首座產業全資挹注量子計算研發實驗室，目前規模包括六位博士與10位碩士，預計2027年人數規模成長到30人。

