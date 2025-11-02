快訊

台灣自製「最強鷹眼」福八 從外太空可清晰辨識車輛

中央社／ 新竹2日電

福衛八號首顆衛星「齊柏林」運抵美國，力拚11月中升空，標誌台灣太空科技自主能力進入新里程碑。福八計畫主持人劉小菁表示，福八將是台灣自製「最強鷹眼」光學遙測衛星星系，過去福五只能「看到」高速公路往來車輛川流不息，福八的眼力則是足以辨識車輛型態，解析度大幅提升，有助於提升政府救災、農業監控與國安能量。

福衛八號是搭載包含光學遙測酬載與科學酬載的衛星，將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。

劉小菁說，福八首顆衛星的原始地面解析度可達到1公尺，經後處理可達0.7公尺，後續衛星的解析度將逐步達0.5公尺，優於福衛五號解析度的2公尺，「這是蠻大的jump（躍進），很不容易」。

她舉例，福五從太空中大概能看到高速公路上有汽車行進，但較難看出細節，福八則是可以分辨汽車的型態，如卡車、轎車等，因為解析度大幅提升，當政府需要投入救災資源時，透過福八高解析畫質，能進一步觀察災區毀損情況，有助政府研擬精準救災策略。此外，福八彩色頻段較多，除了可以區分植物與非植物，還有機會辨識植物品種，如辨別稻田與甘蔗田。

福五慘痛教訓 促福八採用升級關鍵儀器

事實上，2017年福衛五號當年造價約新台幣57億元，為台灣首顆光學遙測衛星，但首批遙測影像模糊、出現光斑，經過元件調校、軌道操作與影像後處理才改善品質。

劉小菁回憶，用於調焦及進行光學性能量測的關鍵精密儀器「準直儀」是福五最大敗筆，「過去福五失焦的挫敗，福八花了很多心力避免」，為此，福八採用高規格「準直儀」，並於每半年或遇地震就校正1次。另外，在光學設計上加入熱調焦機構，衛星升空後若出現些微失焦，可在軌進行調整，確保能順利對焦。

福八除了解析度較佳，成像更清楚銳利，再訪能力（衛星對同一地點重複取像的能力）提升也是重要特色。劉小菁說，福五僅有1顆衛星，約每2天經過台灣上空1次；福八由8顆衛星構成星系，全數升空後，再訪能力可達1天取像3次。

再訪能力決定衛星提供影像的即時性，劉小菁舉例，光學衛星影像常受天候影響，雲覆率高相當致命，一張影像若80%被雲覆蓋，就無法使用，這時再訪能力就顯得格外重要。以福八為例，如上午拍攝時有雲遮影響，下午再訪時雲可能就散了，「對即時影像需求來說，這點非常加分。」

光學遙測衛星再訪能力 供即時影像增添競爭力

她指出，以美國衛星公司星球實驗室（Planet Labs）為例，再訪能力極高，即使影像品質普通仍賣得不錯，「就衛星影像而言，最重要的是能夠迅速更新，偵測地貌改變時，有影像為證，這就是價值所在。」

此外，在國防安全上，衛星影像更具戰略意義，劉小菁說明，以俄烏戰爭為例，從衛星影像中可以監測軍事部署與行進狀況，或是觀察核能基礎設施運作。過去福二、福五皆支援軍方應用，福八未來也將扮演關鍵角色。

福八首顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比率達84%，劉小菁表示，目標最後一顆衛星自製比率提升至95%，讓台灣朝衛星自主邁進一大步，劉小菁說，「只要影像品質夠好，別人自然會來找你」。

劉小菁透露，已有日本等國外經銷商來和太空中心接洽，盼協助銷售福八未來拍攝的影像，團隊們說如果影像好的話，「躺著都能賣」。

齊柏林 太空 星系



