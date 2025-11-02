快訊

吳音寧掌台肥…看見賴政府故態復萌 恐再引發民意反彈

黃仁勳：陸發展AI仍需美國晶片 兩國合作符合最大利益

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（路透）
輝達執行長黃仁勳（路透）

輝達執行長黃仁勳10月31日在南韓接受訪問時，對外界指輝達向中國大陸銷售先進半導體可能引發國安疑慮的說法表示不認同。他強調，合作符合各方最大利益，將持續爭取進入中國市場，並對中國成為人工智慧（AI）領導者過程中仍需依賴美國晶片感到「樂觀」。

CNBC報導，黃仁勳談到中國市場時表示，「這是獨一無二、至關重要、充滿活力且無可取代的市場。」他說，「經營中國市場符合美國的最佳利益，而美國科技公司將技術引入中國市場，也符合中國的最佳利益。這符合兩國的共同利益，我希望決策者最終能夠得出相同的結論。」

美方表示，晶片出口管制旨在阻止中國獲取技術及製造先進晶片的能力，並限制獲取相關運算與AI應用的能力。但黃仁勳認為，這是多慮了。

他向CNBC表示：「中國自己就生產大量AI晶片，軍方也肯定能輕易取得中國製晶片。因此，無論有何種國家安全考量，都必須注意到中國已封殺H20晶片的事實。如此一來，在許多方面，中國的意思是：『我們自己擁有足夠的AI技術』。」「從這個角度來看，到底有沒有國安疑慮，從中國不想要H20或任何美國晶片這點來看，已不言而喻。」

報導指出，黃仁勳渴望全面進入中國市場，考量潛在市場之大，或許並不令人意外。他上周描述中國的商機「今年或許達到500億美元，在這十年結束前，可能達到2,000億美元規模」。

黃仁勳同時指出，雖然輝達在晶片競賽中「遙遙領先」，但低估中國的實力及華為令人難以置信的競爭精神實屬愚蠢。他提到華為的大型AI超級電腦時說：「這是一家擁有卓越技術的公司，主導全球5G通訊標準和技術，打造出令人驚艷的智慧手機與晶片，在網絡領域同樣非常出色。所以當他們宣布CloudMatrix時，我對他們能夠創造出如此驚人的系統並不意外。」認為華為無法建構系統的人極度不了解情況，強調輝達非常重視與尊重競爭，也深切尊重中國的能力：「這就是為什麼我們跑得如此之快，並致力於發明未來，以便領先他人。」

晶片 黃仁勳

