AI應用帶動需求 慧榮：記憶體恐缺貨一整年

人工智慧（AI）應用帶動記憶體需求，外界關注缺貨潮將持續多久。這股熱潮不僅讓研究機構預期DDR5合約價看漲，獲利有望於2026年超越新一代高頻寬記憶體HBM3e，記憶體控制晶片廠商慧榮科技總經理苟嘉章昨（1）日更預期，AI帶動下，可能缺貨一整年。

苟嘉章指出，此次記憶體缺貨潮並不是供應商減產帶動，是結構性缺貨。市場絕對會有重複下單情況，實際情況難以掌握，只希望產業能夠平衡發展。

苟嘉章預估，DRAM在2026年將全年缺貨，不過，隨著三星、SK海力士及美光新廠逐步開出，預期2027年缺貨情況可望獲緩解。至於NAND Flash方面，預估2026年NANDFlash市場也將缺貨，預期三年後市場版圖將出現變化；除三星、SK海力士及鎧俠外，長江存儲在中國內需帶動下，可望躋身全球前四大廠之列。

TrendForce最新調查指出，由於伺服器需求維持強勁，預期DDR5合約價於2026全年均將呈上漲態勢，尤以上半年較顯著。反觀當前2026年HBM議價情況，隨著三大原廠在HBM3e競爭激勵，且買方有一定庫存水位，預計合約價轉為年減。

TrendForce分析，今年第2季HBM3e和DDR5仍有四倍以上價差，前者能帶來較佳的獲利。隨著DDR5價格持續走揚，2026年兩者價差明顯收斂，第1季起DDR5獲利將優於HBM3e。