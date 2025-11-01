快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

記憶體大缺貨 苟嘉章：2027才好轉

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

與各大記憶體廠緊密合作的慧榮科技總經苟嘉章昨日受訪表示，隨著人工智慧（ＡＩ）應用大舉擴張，全球記憶體產業正面臨一場結構性、長周期缺貨，缺貨問題明年絕對無法解決，恐怕要到二○二七年下半年才見轉機。

苟嘉章透露，三大ＤＲＡＭ原廠ＳＫ海力士、三星和美光；ＮＡＮＤ記憶體供應商除三大廠外，包括鎧俠、大陸長江存儲等，產能已全被掃光，市場缺口由原本預估七、八成擴大到一倍，雖然其中有重覆下單情況，但供給缺口仍大到無法想像。ＳＫ海力士公布的「二○二六年產能已全數銷售」，就可印證這波ＤＲＡＭ需求真的非常強勁。

苟嘉章指出，記憶體此波缺貨非單純「暫時供應緊張」，而是供需節奏與產能布局同步錯位。

記憶體供應鏈前陣子一度因手機、消費性電子需求疲弱而壓力重重，然而，隨著ＡＩ需求呈爆炸式成長，記憶體需求瞬間轉向。「儲存容量＋高頻寬」成為新基礎設施，不僅是ＨＢＭ（高頻寬記憶體）被急搶，連傳統ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤ也因為資料中心與近端儲存需求而顯著拉升。

苟嘉章進一步說，由於大型廠商將更多資源從成熟節點轉向ＡＩ專用記憶體產線，導致一般用途的記憶體供給被壓縮。以伺服器使用的ＤＤＲ5為例：部分訂單只能達成約七成的交貨比例。

業內人士也預估，ＮＡＮＤ供應緊張的情況，時長恐怕不止這一年、兩年，而是會拉長到十年之久。

苟嘉章強調，在這場供應鏈再洗牌中，大型記憶體晶片廠與資料中心、雲端服務商是最大受益者，ＳＫ海力士、三星等廠商受惠於價格上漲與長約簽訂，盈利能力明顯提升。

反之，中小模組廠、低階終端裝置與車用應用則是弱勢群體。由於採購量低、議價能力弱，這些企業可能面臨搶料無門、成本大增，甚至需降規格以維持產能。消費性市場亦可能因此出現低階版本記憶體容量下調、售價上漲的情況。

台灣作為全球記憶體模組及代工重鎮，正站在這波缺貨的前端，模組廠商如Kingston、威剛、創見等皆面臨儲存元件供應變化。雖然機會存在，但若無法取得關鍵產能與訂單保證，中小模組廠恐被邊緣化。

記憶體 NAND DRAM

