還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

台積先進製程 連4年漲價

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電罕見連續四年調漲先進製程代工價格，業界預料，將推升一波晶片漲價風潮。圖為台積電亞利桑納晶圓廠。（中央社）
晶片設計業者證實，台積電近期已向旗下客戶發出通知，「從今年九月起，調漲先進製程價格」，而且一調漲就是連續漲四年。業者雖未透露漲幅，但強調這是因應全球變局、人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展首見的長期漲價行動，業者也推測，台積電未來恐將針對成熟製程採取縮減產能策略，作為整體製造資源重新配置的關鍵舉措。

台積電罕見連續四年調漲先進製程代工價格，對照聯發科法說會上也釋出「因應成本上漲，調漲晶片價格」說法，顯見台積電的漲價行動，將推升一波晶片漲價風潮。

研調機構集邦科技先前已揭露，晶圓代工廠決定，二○二六年起，五奈米以下先進製程價格上漲百分之五到百分之十，並暗示台積電因海外廠（如美國亞利桑那州）等地建廠與營運成本高昂，為維持既有毛利率，公司只能透過價格轉嫁成本。

晶片設計業者不僅證實台積電調漲先進製程價格，更道出台積電漲價行動已自今年九月展開，且罕見地長達四年連年調漲價格。

業者預期，未來，台積電會將資源聚焦於先進製程，尤其是五奈米、四奈米、三奈米及二奈米以下節點，並逐步針對七奈米、十二奈米以上的成熟製程採縮減產能策略，以釋放更多產能空間。

業者認為，此舉反映了台積電對ＡＩ、伺服器與高效能運算（ＨＰＣ）應用的強烈押注。因ＡＩ運算晶片對製程節點、電源效率與運算密度要求愈來愈高，台積電將優先供應最先進節點，並將資源從成熟製程轉移，以支援其戰略性客戶。

台積電透過此次調整，彰顯其市場地位與定價話語權。台積電稍早公布第三季營收與獲利皆創新高，且根據集邦調查，台積電今年第二季全球晶圓代工市占率達百分之七十點二，遠超第二名三星，這樣的市占優勢使其具備更強的議價能力。

此次價格與產能策略的變動，對下游客戶與整體供應鏈帶來不小挑戰。首先，對使用大量先進製程晶片的品牌公司而言，成本上升將迫使其調整供應鏈策略、提高售價或縮減其他成本。其次，依賴成熟節點的代工或系統封裝廠，因產能縮減可能面臨「轉單搶席」壓力。

此外，台積電的漲價策略也對消費電子、市場競爭與技術更新節奏產生長遠影響。不過，若台積電縮減成熟製程產能，也意味著成熟製程也將獲得喘息及漲價空間，但晶片設計業者恐將承受更高的成本壓力。

