慧榮苟嘉章：三大廠DRAM、NAND全被掃光 明年一整年都缺貨

與各大記憶體廠緊密合作的慧榮科技總經理苟嘉章今（1）日受訪表示，隨著人工智慧（AI）應用大舉擴張，全球記憶體產業正面臨一場結構性、長周期缺貨。他透露，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光；NAND記憶體供應商除三大廠外，包括鎧俠、大陸長江存儲等，產能已全被掃光，市場缺口由原本預估七、八成擴大到一倍，雖然其中有重覆下單情況，但因供給缺口大到無法想像，因此缺貨問題明年絕對無法解決，恐怕要到2027年下半年才見轉機。

苟嘉章是在出席台北圓山花博公園舉行的年度公益園遊會時，針對記憶體市況提出上述最新的看法。

苟嘉章強調，從 SK海力士已公布的「2026年產能全數銷售」，印證這波DRAM需求真的非常強勁，價格飆漲是可預期的事。他並指出此波缺貨非單純「暫時供應緊張」，而是供需節奏與產能布局同步錯位。

苟嘉章說，記憶體供應鏈一度因手機、消費性電子需求疲弱而壓力重重，然而，隨著AI（人工智慧）訓練與推論架構的爆炸式成長，記憶體需求瞬間轉向。「儲存容量+高頻寬」成為新基礎設施——不僅是 HBM（高頻寬記憶體）被急搶，連傳統DRAM、NAND也因為資料中心與近端儲存需求而顯著拉升。

例如，SK海力士就指出，其DRAM、HBM與NAND 2026年全部產能已被客戶預訂，且「供應成長將無法追上需求加速」成為SK海力士定位此輪缺貨為「超周期」的關鍵。

苟嘉章進一步說，除了HBM 這種高階產品受矚目外，傳統DRAM與NAND的供應亦出現瓶頸。由於大型廠商將更多資源從成熟節點轉向AI專用記憶體產線，導致一般用途的記憶體供給被壓縮。以伺服器用 DDR5 為例：部分訂單只能達成約70%的交貨比例。

此外，NAND 供應緊張也被業內人士預估可能不止一年、兩年，而是拉長至 十年之久。

隨著供應吃緊，價格迅速上升。資料中心、伺服器模組商等下游客戶面臨嚴重交期延遲與成本壓力。根據Tom’s Hardware 報導：伺服器用DRAM模組2025 年第4季價格漲幅已達50%，部分供應商供應率降至 70%。

另外，由於客戶為搶料，提前下單、重複下單 (double‑booking) 的現象增多，使得產能分配更加複雜。他認為這種不透明的訂單行為可能引發資源浪費與市場混亂。

苟嘉章強調，在這場供應鏈再洗牌中，大型記憶體晶片廠與資料中心、雲端服務商是最大受益者，SK海力士 、三星等廠商受惠於價格上漲與長約簽訂，盈利能力明顯提升。

反之，中小模組廠、低階終端裝置與車用應用則是弱勢群體。由於採購量低、議價能力弱，這些企業可能面臨搶料無門、成本大增，甚至需降規格以維持產能。消費性市場亦可能因此出現低階版本記憶體容量下調、售價上漲的情況。

台灣作為全球記憶體模組及代工重鎮，正站在這波缺貨的前端。模組廠商如Kingston、威剛、創見等皆面臨儲存元件供應變化。雖然機會存在，但若無法取得關鍵產能與訂單保證，中小模組廠恐被邊緣化。

此外，車用與工業用記憶體需求雖尚未完全釋放，但若缺貨延續，這些後段應用亦將受到波及。

苟嘉章分析，這波記憶體缺貨並非短期現象。有觀點指出，傳統DRAM或在2027 年後開始回穩，但NAND與高容量儲存需求可能會持續至2028年、甚至更久。