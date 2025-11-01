廣達續投資美國製造 加州廠斥資逾17億元租逾10年

廣達（2382）持續投資美國製造，1日公司代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產，董事長核決事實發生日114/10/31~114/10/31，取得加州B18廠房租賃之使用權資產，斥資逾17億元並租逾10年。廣達說明，公司營運需求。

廣達今日公告，B18廠房租賃之使用權資產 (坐落於Newark, California, USA），225,861平方英尺;月平均租金美金約460千元；租期127個月;租金： 交易總金額: 約4002萬4千美元 (依IFRS16計算使用權資產；折合新台幣約12億1854萬3千元；匯率:30.445 ) 合約總金額：美金約58,401千元 (折合新台幣約17億7802萬6千元)。

廣達公告，交易相對人為TERRENO MORTON LLC, a Delaware limited liability company, a subsidiary of Terreno Realty Corporation，與公司之關係：非關係人。

廣達近年持續擴大布局美國，廣達執行副總經理楊麒令日前透露，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能。另外廣達去年董事會已拍板再斥資2.3億美元（約新台幣74.6億元），現金增資美國田納西州子公司QMN，廣達去年累計已在美國市場投資12.3億美元（約新台幣399億元）。