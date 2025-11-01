AI推論需求強勁帶動 慧榮：2026年記憶體可能缺貨一整年
記憶體控制晶片慧榮科技總經理苟嘉章今天表示，2026年包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NANDFlash）可能缺貨一整年，主要是人工智慧（AI）推論需求強勁所帶動。
苟嘉章今天出席慧榮贊助的「家孩有我在」愛心園遊會活動，他受訪說，這波記憶體缺貨主要是AI推論需求強勁所帶動。
苟嘉章表示，傳統硬碟目前缺貨，因供應鏈非常集中，僅2到3家供應商，且擴產態度相當謹慎，估計交期要長達1年或更長時間。
至於DRAM方面，苟嘉章說，Google、Meta及亞馬遜（Amazon）等雲端服務供應商（CSP）紛紛投入AI推論領域，帶動高頻寬記憶體（HBM）需求爆發性成長。在供應商產能轉移下，使得DDR4市場供不應求。
苟嘉章表示，DRAM市場2026年將全年缺貨，不過，隨著三星（Samsun）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）新廠逐步開出，預期2027年缺貨情況可望獲得一些緩解。
至於NAND Flash方面，苟嘉章說，2026年NANDFlash市場也將缺貨，預期3年後市場版圖將出現變化，除三星、SK海力士及鎧俠（Kioxia）外，長江存儲在中國內需帶動下，可望躋身全球前4大廠之列。
苟嘉章表示，這次記憶體缺貨潮並不是供應商減產帶動，是結構性缺貨。市場絕對會有重複下單情況，不過實際情況難以掌握，只希望產業能夠平衡發展。
