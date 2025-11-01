志聖60週年G2C+聯盟5周年聯合運動會 董座期許這樣說

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
志聖60週年與5週年G2C運動嘉年華。圖／公司提供
志聖60週年與5週年G2C運動嘉年華。圖／公司提供

志聖（2467）1日於逢甲大學舉辦「志聖60週年暨 G2C+ 聯盟 5週年運動會」聯合運動會，志聖工業董事長梁茂生於開幕致詞中表示：「60年來志聖始終秉持著誠信、創新與關懷的價值深耕台灣，透過產業與人才共育、技術創新、社會投資帶動企業與社會共同成長。G2C+聯盟的聯合運動會不僅是慶祝過去的里程碑，更象徵與所有合作夥伴攜手迎向下一個十年，共同推動永續、共創更高價值。」

依據說明，本次活動超過600名G2C+聯盟全台同仁與合作夥伴熱情參與，除了展現志聖人活力與凝聚力，更彰顯企業推動ESG永續、落實社會共好共善的決心。逢甲大學產學合作教授團亦受邀出席，共同見證這場運動與永續雙軌並行的企業盛事。

依據說明，此屆運動會延續企業文化中的「皆大歡喜與成人之美」，以「運動無界、共創永續」為主軸，將節能減碳與友善環境理念貫穿活動各環節。所有參與者皆鼓勵自備環保餐盒與環保杯，現場更採用全面電子化報到、即時成績查詢與活動資訊發布，導入自主開發的數位互動系統，不僅大幅減少紙張使用，也象徵志聖在數位轉型與智能製造領域的實踐成果。

在活動規劃上，此次運動會設計了多項團隊競技賽事，包括限時接力賽、射避飛盤、叢林大冒險等項目，強調合作精神與運動樂趣兼具。除了安排適合大家的體適能活動，志聖更貼心安排規劃節能減碳及公益活動區，讓參與同仁一同感受企業家庭式支持的核心價值。

此次運動會亦由台中向上基金會特別提供社會關懷手作商品作為活動禮品，支持弱勢與公益工坊，展現志聖推動「取之社會、用之社會」的善循環精神。向上基金會的「自作為禮」包含原木、布藝、植感等自然素材手作品，貼近本次活動的環境友善主題，深獲與會嘉賓讚譽。

逢甲大學董事長高承恕表示：「志聖工業是深度推動產學共創的產業夥伴，從課程連結、實作專題到共同研發，有完整的高教鏈結與實業落地案例。今日看到志聖藉由運動活動延伸企業社會責任與文化內涵，是令人敬佩的面向，也正呼應學界持續關注的永續與共學精神。」

志聖工業表示，未來將持續透過更多創新形式整合內外資源，推動運動健康、企業ESG、產學共育與社會關懷的正循環，期望以志聖60年的智慧與熱情，邁向更具國際視野與永續能量的新篇章。

志聖60週年與5週年G2C運動嘉年華。圖／公司提供
志聖60週年與5週年G2C運動嘉年華。圖／公司提供
志聖60週年與5週年G2C運動嘉年華。圖／公司提供
志聖60週年與5週年G2C運動嘉年華。圖／公司提供

志聖

