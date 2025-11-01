快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

創意 CSP CPU 專案規模大於預期 滙豐上調目標價至這個價位

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

創意（3443）周五股價大漲6.2%、收1,530元，終止連四跌，主要受惠外資滙豐證券出具最新報告指出，預期CSP CPU量產將帶動創意第4季與2026年強勁成長，因此建議「買進」，目標價升至1,740元。

滙豐半導體產業分析師夏冠希指出，創意第3季遠高於預期，主要受惠於CSP客戶CPU專案的NRE收入帶動。

不過，第3季毛利率僅24.2%，低於預期的28.7%，主因該CPU專案進入量產階段，先進製程的光罩與試產晶圓成本偏高，導致NRE毛利率下降。

展望第4季，夏冠希預期創意將出現強勁季增，主因CSP CPU專案正式量產，帶動Turnkey營收大幅成長，預估季增可達45%，但NRE收入將放緩。整體而言，預估第4季營收將季增22%，遠優於市場共識的3%。

展望明年，由於CSP CPU專案規模大於預期，加上加密貨幣的業務貢獻可望延續至2026年上半年，因此夏冠希將2026年營收成長預期由原先的36%上調至年增45%，每股稅後純益上調5%，因而維持「買進」評等，目標價由1,450元上調至1,740元，調幅20%。

CPU

延伸閱讀

外資大砍台積 台股尾盤翻黑

網通2026年業績 法人看好

創意、世芯 權證押逾四個月

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

相關新聞

APEC為中小企業資安體檢 台灣名列第6居前段班

台灣APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，今年在ABAC會議上，協助21個經濟體、約200...

AI及ASIC晶片測試需求旺 台廠擴高階測試介面產能

人工智慧（AI）應用帶動AI繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）供不應求，測試時間和複雜度提高，加速探針卡、測...

AI先進封測需求強 日月光力成京元電資本支出大增

人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封裝及測試需求強勁，台積電先進封裝產能持續吃緊，半導體後段專業封測代工（O...

CEO談短期目標 聯發科蔡力行：ASIC市占拚15%

外資關注IC設計龍頭聯發科AI ASIC（客製化晶片）業務進展，聯發科副董事長暨執行長蔡力行昨（31）日法說會開場即針對...

蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多

蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績，本季營收...

亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠

亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。