創意 CSP CPU 專案規模大於預期 滙豐上調目標價至這個價位
創意（3443）周五股價大漲6.2%、收1,530元，終止連四跌，主要受惠外資滙豐證券出具最新報告指出，預期CSP CPU量產將帶動創意第4季與2026年強勁成長，因此建議「買進」，目標價升至1,740元。
滙豐半導體產業分析師夏冠希指出，創意第3季遠高於預期，主要受惠於CSP客戶CPU專案的NRE收入帶動。
不過，第3季毛利率僅24.2%，低於預期的28.7%，主因該CPU專案進入量產階段，先進製程的光罩與試產晶圓成本偏高，導致NRE毛利率下降。
展望第4季，夏冠希預期創意將出現強勁季增，主因CSP CPU專案正式量產，帶動Turnkey營收大幅成長，預估季增可達45%，但NRE收入將放緩。整體而言，預估第4季營收將季增22%，遠優於市場共識的3%。
展望明年，由於CSP CPU專案規模大於預期，加上加密貨幣的業務貢獻可望延續至2026年上半年，因此夏冠希將2026年營收成長預期由原先的36%上調至年增45%，每股稅後純益上調5%，因而維持「買進」評等，目標價由1,450元上調至1,740元，調幅20%。
