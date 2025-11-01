快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

AI及ASIC晶片測試需求旺 台廠擴高階測試介面產能

中央社／ 台北1日電
人工智慧（AI）晶片測試時間和複雜度提高，台廠紛紛擴充高階測試介面產能。圖為穎崴高雄楠梓廠區一隅。中央社
人工智慧（AI）晶片測試時間和複雜度提高，台廠紛紛擴充高階測試介面產能。圖為穎崴高雄楠梓廠區一隅。中央社

人工智慧（AI）應用帶動AI繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）供不應求，測試時間和複雜度提高，加速探針卡、測試座、測試載板等高階測試介面需求，台廠包括旺矽、穎崴、中華精測、雍智等，積極擴充產能，預期2026年先進測試業績表現可期。

半導體探針卡和測試設備商旺矽持續受惠AI ASIC對微機電（MEMS）探針卡需求拉貨力道，部分ASIC客戶周邊晶片也採用旺矽的垂直式（VPC）探針卡方案。

因應ASIC客戶需求，旺矽持續擴充探針卡產能。旺矽先前表示，長期布局探針卡測試，可提供懸臂式（CPC）、VPC、MEMS完整測試方案，今年持續增加垂直式和MEMS探針卡產能。市場預期2026年旺矽繼續增加MEMS探針產能。

在半導體先進測試，旺矽目前已切入3奈米先進晶圓測試，預期2026年可跨足2奈米。

在設備機台，投顧法人指出，旺矽的散熱機台設備可因應高功耗晶片極端環境測試，主要應用在車用和衛星領域，此外，旺矽印刷電路板（PCB）檢測機台拉貨強勁，主要來自AI伺服器對高階PCB板組裝需求。

測試介面廠穎崴指出，新世代AI新品逐步推出，相關產品線產能滿載，此外超大規模雲端服務供應商（hyperscalers）對AI基礎建設及商用需求的預估持續上修，加上ASIC AI成長趨勢，帶動AI、HPC相關應用訂單。

根據資料，穎崴今年上半年在7奈米以下的先進測試業績占比，已提升至87%，

外資法人評估，穎崴測試座新品HyperSocket有機會在2026年逐步放量，切入既有美系AI客戶高階測試座供應鏈，此外明年穎崴在美系廠商AI晶片後段高階系統測試（System Level Test, SLT），規模可明顯成長。

中華精測分析，雲端服務供應商（Cloud ServiceProvider, CSP）與主權AI基礎建設，以及邊緣運算人工智慧（Edge AI）應用發展，帶動高階晶片先進測試需求，對高腳數探針卡需求也明顯增加。

精測指出，持續深耕先進探針卡與相關測試技術，也開發全面接觸式探針卡檢測設備（Full ContactTester, FCT）。

IC測試載板廠雍智表示，已在美國布局，就近服務當地IC設計客戶，預期美國市場業績可倍增成長；雍智也與在台灣的半導體後段專業封測大廠（OSAT）合作密切。

雍智指出，AI應用帶動主晶片包括處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）需求強勁外，也帶動周邊高速傳輸晶片等應用，雍智持續切入AI應用領域。

AI 晶片 穎崴

延伸閱讀

英特爾強化AI 擬併購新創 傳正與SambaNova Systems進行初步洽談

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

就市論勢／封測介面設備、PCB 帶勁

創意、世芯 權證押逾四個月

相關新聞

APEC為中小企業資安體檢 台灣名列第6居前段班

台灣APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，今年在ABAC會議上，協助21個經濟體、約200...

AI及ASIC晶片測試需求旺 台廠擴高階測試介面產能

人工智慧（AI）應用帶動AI繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）供不應求，測試時間和複雜度提高，加速探針卡、測...

AI先進封測需求強 日月光力成京元電資本支出大增

人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封裝及測試需求強勁，台積電先進封裝產能持續吃緊，半導體後段專業封測代工（O...

CEO談短期目標 聯發科蔡力行：ASIC市占拚15%

外資關注IC設計龍頭聯發科AI ASIC（客製化晶片）業務進展，聯發科副董事長暨執行長蔡力行昨（31）日法說會開場即針對...

蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多

蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績，本季營收...

亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠

亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。