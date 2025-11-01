AI先進封測需求強 日月光力成京元電資本支出大增
人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封裝及測試需求強勁，台積電先進封裝產能持續吃緊，半導體後段專業封測代工（OSAT）台廠包括日月光、力成、京元電等，增加資本支出屢創新高，擴充先進封測產能，預期2026年業績成長可期。
台積電董事長暨總裁魏哲家在10月中旬法人說明會中指出，AI晶片包括上游晶圓製造和後段封裝測試相關產能仍非常吃緊，先進封裝供不應求、供需仍不平衡，預期2026年台積電持續增加先進封裝產能。
受惠AI和HPC晶片封測強勁需求，日月光投控今年數度上調資本支出規模，其中在機器設備部分，投控規劃再增加數億美元投資規模，因應客戶端明年的強勁需求。
日月光投控日前預估，明年先進封測業績可再增加10億美元，其中約6.5億美元來自先進封裝、3.5億美元來自先進測試。
日月光投控更看好半導體先進測試需求，財務長董宏思分析，增加的資本支出內容，主要是擴充AI晶片和非AI晶片的晶圓測試產能，預估2026年在成品測試端，投控也會有不錯業績表現。
在先進封裝，董宏思指出，市場客戶需求強勁，先進封裝供應持續吃緊，因此除了CoWoS先進封裝外，其他先進封裝技術的商機可期，日月光投控在自家的扇出型基板晶片封裝技術（FOCoS），也持續與多家客戶洽商中，預期明年下半年開始，將有顯著業績貢獻。
董宏思指出，日月光投控會繼續投資先進封裝測試產能，繼續鞏固自身在半導體封測產業的主導地位。
力成規劃2026年積極擴大資本支出，董事長蔡篤恭和執行長謝永達日前表示，明年力成規劃投資擴張扇出型面板封裝（FOPLP）產能、旗下日本子公司TeraProbe和Tera Power持續擴充資本支出，加上力成和轉投資超豐本身持續投資記憶體和先進邏輯封測產能，預估力成集團明年資本支出規模將達新台幣400億元。
力成預估明年在FOPLP投資規模10億美元，子公司Tera Probe和Tera Power明年資本支出計畫約2.5億美元，推動HPC、AI和先進駕駛輔助系統（ADAS）應用產品。
力成說明，FOPLP產能已被預訂，將應用在AI晶片平台所需繪圖處理器（GPU）、高效運算單元（HPU）、以及部分中央處理器（CPU）等。
Tera Probe則在日本九州設有工廠，為響應熊本當地政府擴大半導體產業政策，Tera Probe持續擴大投資九州事業所內的測試設備產能。
晶圓測試廠京元電在8月上旬上調今年資本支出提高至新台幣370億元，創歷年新高，這是京元電今年內二度調升資本支出。京元電表示，主要因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）測試強勁需求。
京元電表示，AI算力需求不斷提升，市場能見度愈來愈明確，但測試設備交期及廠房建置前置時間拉長，京元電持續布局高階測試產能。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言