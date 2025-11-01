2026年半導體產值估年增8.5% AI 伺服器高速成長轉溫和

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

全球半導體產業產值2026年可望持續成長，法人推估，2026年半導體產值估年增8.5% ，其中AI伺服器高速成長轉溫和，不過台積電仍可望持續受惠產業趨勢。

據OECD預測全球GDP成長率將從2024年的3.4%放緩至2025與2026年的2.9%。法人分析，半導體是電子的基礎零組件，處於整體供應鏈上游。當經濟景氣良好時，下游需求（如手機、PC、車用電子、工業設備等）增加，推升半導體出貨量，反之則會連帶下滑。

法人也分析，2026年預估半導體成長率為8.5%，多數消費性產品出貨將持或僅溫和成長，近期表現強勁AI server，歷經2年的高速擴張，成長速度也將放緩。

數據也顯示，2024年全球半導體產業鏈上下游產值加總(含IC設計、晶圓代工、IC封測、IDM等)

約6,276億美元，創下歷史新高，年成長19.1%。主要成長動能來自：AI應用帶動GPU與HBM需求大增，記憶體市場強勁反彈，2024年記憶體產值年增超過60%，占整體產業約25%。

半導體 AI

