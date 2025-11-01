聽新聞
黃仁勳揪南韓財閥吃炸雞 雞肉股狂飆

聯合報／ 編譯劉忠勇茅毅／綜合報導
輝達執行長黃仁勳（右）在首爾連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」飲啤酒、吃炸雞的影片和照片在網路上瘋傳，同桌聚餐的是三星電子董事長李在鎔（左），以及現代汽車集團執行董座鄭義宣（中）。路透
輝達執行長黃仁勳（右）在首爾連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」飲啤酒、吃炸雞的影片和照片在網路上瘋傳，同桌聚餐的是三星電子董事長李在鎔（左），以及現代汽車集團執行董座鄭義宣（中）。路透

輝達執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他十月卅日晚間在南韓吃韓式炸雞當晚餐，就帶動南韓雞肉相關股票翌日全面飆漲。

黃仁勳周四晚間和三星電子會長李在鎔及現代汽車會長鄭義宣在連鎖店「KKANBU炸雞」大啖炸雞。KKANBU（깐부）在韓文中有自己人、換帖兄弟之意。這個韓文因熱門韓劇「魷魚遊戲」而在全球廣為流傳。

KKANBU炸雞並未上市，但這場聚會的照片和短片在社媒瘋傳後，擁有「橋村炸雞」的Kyochon F&Ｂ股價十月卅一日漲幅一度達百分之廿。

南韓家禽加工業者Cherrybro股價也飆漲百分之卅而漲停，成交量暴增至平日約兩百倍。在南韓KOSDAQ上市、製造「炸雞機器人」的Neuromeka股價同樣大漲。

此一現象可窺見，社群熱潮與「迷因」效應持續主導南韓股市。當地投機性強的散戶投資人，常追逐與文化、政治或經濟事件沾上邊的短線題材。這類漲勢通常集中在小型股，缺乏基本面支撐，與公司的實際營運好壞關聯不大。

八月南韓文具廠商MonAmi股價也暴漲。這是因美國總統川普在白宮會見南韓總統李在明時，舉行首次「川李會」時，川普稱讚李在明現場所用的MonAmi鋼筆。

黃仁勳本周赴南韓出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會，被拍到在KKANBU炸雞店外向維安的南韓警方和圍觀群眾分送炸雞的畫面，引發熱議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這其實不是黃仁勳首度扮演股市造王者的角色。去年多家和ＡＩ有關的公司在他公開演說中被點名後，股價就應聲大漲，可見他個人的影響力已超越輝達本身。

