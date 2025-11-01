台積1奈米傳提前落地中科 新廠5日動工 2028年量產

備受矚目的台積電（2330）中科二期園區1.4奈米製程新廠，基樁工程將於11月5日動工，台積電供應鏈傳出，由於美國基於分散地緣風險考量，對2奈米製程需求有急迫性，加上南科沙崙生態科學園區開發緩不濟急，1奈米製程有可能提前落地中科廠。

台積電中科二期園區新廠10月17日正式向中科管理局申報開工後，中科管理局證實，台積電向管理局作租地簡報時，確定已由原規劃的2奈米製程，更改為更先進的1.4奈米製程，預計2028年下半年實現量產。

中科二期園區台積電1.4奈米先進製程建廠最新進度

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，1.4奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立四座廠房，首座廠將趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。

「中科1.4奈米廠的量產壓力非常大！」供應鍵透露，由於美國基於分散地緣風險，對2奈米製程的需求有急迫性，而根據經濟部投審會對半導體產業海外投資的「N-1規範」，必須台灣最先進製程量產後，美國廠才能展開下一世代製程。

據了解，美國要求台積電美國廠加速2奈米家族的2奈米及1.6奈米製程量產時程，向前推進至2027年；這也迫使台積電必須加快高雄廠1.6奈米及中科廠1.4奈米的建廠時程。

供應鏈說，台積電在美國的投資建廠，先進製程只到2奈米至1.6奈米，目前1.4奈米製程尚未列入赴美投資規劃。

未來中科四座廠房量產，將是全球最大的AI結合高效能運算（HPC）晶片生產基地，初期投資金額預估將達460億美元（約新台幣1.5兆元），員工數則在8,000至1萬人。

另據了解，南科沙崙生態科學園區雖然規劃提供給台積電1奈米先進製程廠使用，但預計最快2027年底前完成各項審查作業，接續才能交地建廠，勢必無法符合美國對2奈米、甚至1.6奈米製程的需求。

對此，供應鏈透露，台積電中科廠四座晶圓廠，其中第四座廠不排除推進至A10（1奈米）製程的試作線，以符合美國對下一世代製程的需求，也確保台積電在市場的獨占性。