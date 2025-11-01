CEO談短期目標 聯發科蔡力行：ASIC市占拚15%

外資關注IC設計龍頭聯發科（2454）AI ASIC（客製化晶片）業務進展，聯發科副董事長暨執行長蔡力行昨（31）日法說會開場即針對AI ASIC布局說明。

他強調公司拿下第二個ASIC專案，預計2028年開始貢獻營收，上修整體潛在市場規模（TAM）預估，看好2028年AI ASIC的市場規模至少達500億美元，聯發科目標市占率達10%至15%。

蔡力行指出，聯發科ASIC業務數年內即獲得客戶認可，拿下不只一個ASIC專案，第一個案件進展順利，研判2026年貢獻營收約10億美元，當中不含NRE（委外設計），2027年可放大至數十億美元，第二個專案從2028年起開始挹注營收，並持續成長。

蔡力行強調，聯發科與多家CSP客戶積極洽談，將持續取得更多專案，積極擴大AI ASIC與資料中心技術布局，除將部分研發預算與人力投入資料中心相關IP與執行能量，更強化美國團隊，提升技術與溝通效率。

蔡力行說，聯發科目前正開發多項關鍵技術與IP，包括晶片內與機櫃間的高速互連（High-speed interconnect）、矽光子、2奈米製程與3.5D超大型封裝晶片，相關技術是2027年後打造更高階晶片的核心基礎。