聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者劉芳妙吳凱中／綜合報導
蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績。路透
蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績。路透

蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績，本季營收預料增加10%-12%，將創下單季歷史最佳表現。這個展望遠優於市場預期，蘋果股價在10月31日美股早盤不漲反跌0.2%。

兩大主要市場銷售看好。蘋果看旺本季銷售，iPhone主要供應鏈包括鏡頭模組廠大立光與玉晶光、高階手機組裝廠鴻海（2317）、晶片代工台積電本季營運添翼，加上筆電銷售成長，代工鏈廣達、鴻海等也可望趕上年底銷售商機。

蘋果10月30日盤後公布，在截至9月27日的公司年度第4季（上季），營收成長7.9%到1,025億美元，優於預期。淨利為274.6億美元，每股盈餘1.85美元，超過市場平均預估的1.77美元。全年淨利勁揚兩成，攀抵1,120億美元，刷新紀錄。

以產品類別來看，iPhone產品線仍是最大金雞母，占總營收約一半。上季iPhone營收成長6%至490億美元，略低於分析師預期的493億美元，主因產能限制影響。

財務長帕雷克（Kevan Parekh）說，蘋果預期在止於12月31日的年度第1季（本季）將創下歷來最佳單季表現，營收可望年增10%至12%。這優於華爾街預期的6%，主要是iPhone 17在9月上市後有強勁開端。

上季包含iPhone 17上市前兩周銷售期，市調機構Counterpoint Research調查顯示，iPhone 17系列在中國大陸與美國上市後的前十天銷售表現優於前代，初步需求強勁，多數買家選擇高階iPhone 17 Pro機型，售價999美元的iPhone Air也有貢獻。

服務業務（含App Store、iCloud與Apple Pay）仍是成長最快的部門，上季營收躍增15%到288億美元，高於分析師預估，全年營收首度突破1,000億美元。

iPhone 營收 蘋果

延伸閱讀

亞股走勢不一 蘋果、亞馬遜財報優於預期提振市場

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

蘋果不跟牌！採資本節約戰法 避開同業AI燒錢賽局

相關新聞

蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多

蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績，本季營收...

亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠

亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...

CEO談短期目標 聯發科蔡力行：ASIC市占拚15%

外資關注IC設計龍頭聯發科AI ASIC（客製化晶片）業務進展，聯發科副董事長暨執行長蔡力行昨（31）日法說會開場即針對...

台積1奈米傳提前落地中科 新廠5日動工 2028年量產

備受矚目的台積電中科二期園區1.4奈米製程新廠，基樁工程將於11月5日動工，台積電供應鏈傳出，由於美國基於分散地緣風險考...

KKBOX宣布2026年升級調整方案 針對學生降價

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX今（3...

台達電、光寶AI電源供貨比7成！2026年競爭因2原因加劇

電源供應器雙雄光寶科（2301）與台達電（2308）在AI伺服器業務領跑，由於對客戶供貨比例過高，且產能持續吃緊，兩大廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。