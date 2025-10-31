矽品精密推動循環經濟 勇奪資源循環績優企業金質獎

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
矽品精密榮獲「環境部資源循環績優企業遴選-金質獎」肯定。矽品提供
AI浪潮加速產業發展，企業兼顧產能與效率的同時，能源永續管理亦為重中之重，國際知名封測大廠矽品精密，31日以創新「研磨（矽）廢水全回收利用技術」，榮獲環境部資源循環績優企業遴選-金質獎肯定。矽品透過此技術，不僅具顯著節水成效，除此次獲獎的中科廠之外，也已推廣至矽品其他廠區，預計每年將省69萬噸水，並達到每年317噸污泥全回收，所獲得高純度矽汙泥投入廢棄物再利用，也讓資源達到永續再生與循環經濟的意義。

矽品廠務處副總經理陳汶錡表示，在半導體封裝製程中，研磨需大量用水，而研磨後的廢水所產生矽污泥，一直以來都是廢棄物中的最大宗。

矽品與客戶溝通製程減少與改用可再生或低污染性之原物料，及減少製程產生的廢棄物，帶領團隊從矽污泥著手進行廢棄物再利用技術革新，不僅減少廢棄物產生，降低成本支出，更能實現節水與循環經濟的效益。

矽品此次獲獎主題為矽廢水全回收利用技術，以零化學藥劑的物理性過濾方法，跨產業結合預敷技術，經兩道過濾層後，分離出奈米級矽顆粒雜質，去除率高達99%以上，讓矽廢水可接近全回收成效，並藉此獲得回收水與高純度矽污泥。

此污泥經過全球唯一回收聲明標準（RCS）認證的公司，進行燒結及加工後的產品，可投入綠建材、橡膠製品或塗料相關添加劑。

其相關的再生製品矽品除購買再投入到矽品的廠區建設，自2022年至今，已將這些通過SGS檢驗合格，不含塑化劑、重金屬的再製運動產品，提供給中彰雲地區14家偏鄉小學使用，實踐資源永續、循環再生與社會共融，達到循環經濟的理念。

隨著極端氣候對地球環境的影響日益嚴重，企業在追求永續經營的同時，也面臨著不可忽視的風險。

陳汶錡指出，矽品長期致力於各項環境永續行動，持續推動製程改善、節能推動與投資綠電等，並訂定各項減碳計畫。2024年矽品總節電量達12萬2,341仟度，減少6萬2,194公噸碳排放量，相當於160座大安森林公園碳吸收量。

在水資源管理部分，雖產能持續擴充，但透過自行研發新技術，2024年整體取水量仍較前一年度下降了7.1%，同時通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證。

此外，矽品的廢棄物管理以「製程減量、資源循環、永續再利用」為原則，從源頭減量推動循環經濟避免產生更多垃圾，已實現每年非有害廢棄物回收再利用率高達100%，有效降低廢棄物處理對環境造成的負荷。

「2025環境部資源循環績優企業遴選」獲獎企業大合照。矽品提供
矽品以矽廢水全回收領先技術，創造資源永續、循環再生，符合循環經濟的理念。矽品提供
矽品 廢棄物

