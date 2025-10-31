矽品精密推動循環經濟 勇奪資源循環績優企業金質獎
AI浪潮加速產業發展，企業兼顧產能與效率的同時，能源永續管理亦為重中之重，國際知名封測大廠矽品精密，31日以創新「研磨（矽）廢水全回收利用技術」，榮獲環境部資源循環績優企業遴選-金質獎肯定。矽品透過此技術，不僅具顯著節水成效，除此次獲獎的中科廠之外，也已推廣至矽品其他廠區，預計每年將省69萬噸水，並達到每年317噸污泥全回收，所獲得高純度矽汙泥投入廢棄物再利用，也讓資源達到永續再生與循環經濟的意義。
矽品廠務處副總經理陳汶錡表示，在半導體封裝製程中，研磨需大量用水，而研磨後的廢水所產生矽污泥，一直以來都是廢棄物中的最大宗。
矽品與客戶溝通製程減少與改用可再生或低污染性之原物料，及減少製程產生的廢棄物，帶領團隊從矽污泥著手進行廢棄物再利用技術革新，不僅減少廢棄物產生，降低成本支出，更能實現節水與循環經濟的效益。
矽品此次獲獎主題為矽廢水全回收利用技術，以零化學藥劑的物理性過濾方法，跨產業結合預敷技術，經兩道過濾層後，分離出奈米級矽顆粒雜質，去除率高達99%以上，讓矽廢水可接近全回收成效，並藉此獲得回收水與高純度矽污泥。
此污泥經過全球唯一回收聲明標準（RCS）認證的公司，進行燒結及加工後的產品，可投入綠建材、橡膠製品或塗料相關添加劑。
其相關的再生製品矽品除購買再投入到矽品的廠區建設，自2022年至今，已將這些通過SGS檢驗合格，不含塑化劑、重金屬的再製運動產品，提供給中彰雲地區14家偏鄉小學使用，實踐資源永續、循環再生與社會共融，達到循環經濟的理念。
隨著極端氣候對地球環境的影響日益嚴重，企業在追求永續經營的同時，也面臨著不可忽視的風險。
陳汶錡指出，矽品長期致力於各項環境永續行動，持續推動製程改善、節能推動與投資綠電等，並訂定各項減碳計畫。2024年矽品總節電量達12萬2,341仟度，減少6萬2,194公噸碳排放量，相當於160座大安森林公園碳吸收量。
在水資源管理部分，雖產能持續擴充，但透過自行研發新技術，2024年整體取水量仍較前一年度下降了7.1%，同時通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證。
此外，矽品的廢棄物管理以「製程減量、資源循環、永續再利用」為原則，從源頭減量推動循環經濟避免產生更多垃圾，已實現每年非有害廢棄物回收再利用率高達100%，有效降低廢棄物處理對環境造成的負荷。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言