快訊

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

KKBOX宣布2026年升級調整方案 針對學生降價

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
KKBOX各項訂閱方案明年調整。經濟日報製表
KKBOX各項訂閱方案明年調整。經濟日報製表

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX今（31）日宣布2026年全新付費方案，針對學生族群，每月費用由平均100元降為80元，爭取更多年輕用戶。

KKBOX指出，此次方案調整後，開放全體付費會員享有無損音質服務，無論個人、家庭、學生方案皆可享受超越CD的高解析度音源。各方案規格與價格亦將因應調整，以持續提供更全面完善的服務體驗。

KKBOX升級調整重點包括：

1.無損音質全面開放：無損音質將納入所有訂閱方案中，未來用戶可依需求選擇個人、家庭或學生等方案，並在聆聽音樂時自由切換模式，享受最高達24bit/192kHz Hi-Res的高解析度無損音質。

2.學生方案回饋：學生方案將由平均每月100元調降為80元，並升級支援無損音質。

3.方案內容調整：因應體驗升級，各項訂閱方案的內容與價格將同步調整。

KKBOX AI

延伸閱讀

長榮航空宣布放寬請假規定三政策、落實改革方案 減輕空服員請假壓力

台V塔芭絲可NNN企劃規模再升級！22位VTuber的ASMR接力意圖使人失敗

提振消費 中國免稅店買得到無人機

支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

相關新聞

和碩出售立臻精密工業股權 處分利益為16.62億元

和碩（4938）於今年8月中旬宣布，子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.擬出售立臻精密工業 (昆山...

KKBOX宣布2026年升級調整方案 針對學生降價

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX今（3...

鴻海研究院宣布與QunaSys共同發表研究成果 並深化量子運算合作

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（HHRI）宣布與量子運算軟體領導者 QunaSys，雙方合作研究的論文 《Neural ...

輝達在韓國盛大舉辦GeForce Gamer Festival 微星同步亮相現場

輝達（NVIDIA）於韓國首爾COEX廣場盛大舉辦年度《GeForce Gamer Festival》，慶祝 Ge...

工研院綠能專家：光電扮演能源要角 推展複合利用型態

台灣積極發展再生能源，其中光電是重點項目，工研院綠能所經理陳俊亨說，太陽光電已在台灣能源扮演重要角色，複合利用型態是推展...

vivo攜手聯發科與蔡司 推出vivo X300新機

vivo 31日宣布，攜手聯發科（2454）與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列，承襲vivo與蔡司多年合作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。