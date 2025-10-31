KKBOX宣布2026年升級調整方案 針對學生降價

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX今（31）日宣布2026年全新付費方案，針對學生族群，每月費用由平均100元降為80元，爭取更多年輕用戶。

KKBOX指出，此次方案調整後，開放全體付費會員享有無損音質服務，無論個人、家庭、學生方案皆可享受超越CD的高解析度音源。各方案規格與價格亦將因應調整，以持續提供更全面完善的服務體驗。

KKBOX升級調整重點包括：