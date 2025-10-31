KKBOX宣布2026年升級調整方案 針對學生降價
亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX今（31）日宣布2026年全新付費方案，針對學生族群，每月費用由平均100元降為80元，爭取更多年輕用戶。
KKBOX指出，此次方案調整後，開放全體付費會員享有無損音質服務，無論個人、家庭、學生方案皆可享受超越CD的高解析度音源。各方案規格與價格亦將因應調整，以持續提供更全面完善的服務體驗。
KKBOX升級調整重點包括：
1.無損音質全面開放：無損音質將納入所有訂閱方案中，未來用戶可依需求選擇個人、家庭或學生等方案，並在聆聽音樂時自由切換模式，享受最高達24bit/192kHz Hi-Res的高解析度無損音質。
2.學生方案回饋：學生方案將由平均每月100元調降為80元，並升級支援無損音質。
3.方案內容調整：因應體驗升級，各項訂閱方案的內容與價格將同步調整。
