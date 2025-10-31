Plaud Note Pro在嘖嘖平台預購 24小時突破600萬元

全球新創、AI智慧筆記品牌Plaud 31日宣布，全球首款人類與AI即時協作的AI智慧筆記產品Plaud Note Pro於嘖嘖平台預購首日創下佳績，包括上線19分鐘，銷售額突破100萬元，訂購人數超過200人；上線1小時，銷售額突破200萬元，訂購人數超過360人；上線24小時，銷售額突破600萬元，訂購人數超過1,000人。

Plaud指出，Plaud Note Pro在嘖嘖平台預購不到20分鐘就突破百萬元的銷售紀錄，較前一款Plaud NotePin以7小時完成更快，首日的銷售額更是Plaud NotePin的3.17倍，台灣市場對Plaud Note Pro有高度期待與肯定。

Plaud Note Pro以「對話即智慧」為核心，結合Plaud Intelligence 3.0，協助個人與團隊在會議、訪談、專案管理等情境中，更有效掌握重點。重點包括1.人類與AI即時協作筆記：「隨按標記」功能，讓使用者一鍵標記關鍵時刻，AI即時分析並優先提煉重點。2.錄音室等級收音：內建4顆精密MEMS麥克風與AI波束成形，最遠可達5公尺清晰收音。3.信用卡大小：僅2.99毫米厚、30公克重，攜帶無負擔。4.智慧雙模式錄音：自動辨識手機通話與會議模式，無縫切換。5.續航力長達50小時：單次充電支援一周會議。

Plaud Note Pro推出全新使用介面，從錄音、音訊與影像匯入、筆記整理、摘要產生到個人化設定，流程更直覺高效；多模態輸入讓使用者可在對話進行中加入聲音、文字、圖片與「隨按標記」，例如即時補充重點、拍攝投影片或白板、以及標記關鍵片段；AI會整合多模態輸入的內容，生成貼近情境與個人需求的摘要筆記。使用者可透過App或是Web使用全新的Plaud Intelligence服務。