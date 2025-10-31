台達電、光寶AI電源供貨比7成！2026年競爭因2原因加劇

電源供應器雙雄光寶科（2301）與台達電（2308）在AI伺服器業務領跑，由於對客戶供貨比例過高，且產能持續吃緊，兩大廠都不約而同提到客戶可能超額下單搶產能，為確保此現象，會主動或被動做調整，光寶是策略性控制擴廠幅度3成，維持供需缺口，台達電指客戶因不安會找第二或第三供應商提高供應鏈競爭，台達電不會一直保持過高市占，但會以維持競爭力因應。

台達電的AI電源供應器及液冷方案持續成長，官方公布前3季度營收貢獻已達34%，法人估台達電占大型AI運算中心客戶AI電源產品供貨比，將從去年5成拉高至今年挑戰7成，董事長鄭平法說會中表示「以後市占率沒有辦法這麼高，但台達會盡量在技術及產品上進步，讓客戶永遠會先想找台達電。」

鄭平表示，台達在液冷跟電源供應器的早期階段，市占率都相當高，某些細分的元件上，甚至高到「客戶感到不安」，故客戶已經開始找第二供應商，甚至第三供應商，是自然而然的事。

鄭平表示，雖台達電是提供完整解決方案，而不再如以往是零組件供應商，但客戶仍會因產品穩定後，顧慮台達電交貨比過高而不安去找第二供應商，台達電一直都碰到類似事件，在產業上相當自然。

光寶表示，AI電源市場一直有新進入者，因為市場很大，除陸系企業加入，施耐德或ABB等業者也積極投入，但光寶已是40年企業，維持客觀競爭是常態，關鍵是確保自己的核心能力。

產能是另一個台達電跟光寶都在密切注意的點。

光寶在BBU備援電池模組市占率高，公司估單一客戶供貨比高達7成，為此公司方面也主動控制風險，由於主要客戶要求2~3倍以上產能，擔心是超額需求，故也跟客戶協商，除避免依賴單一客戶，故為單一客戶開出產能有限制，客戶也以包產能方式降低光寶風險。

光寶預估，實際上2026年BBU需求將年增50%，但光寶將擴廠30%，確保不會盲目擴廠滿足爆發性需求，避免未來產能過剩的降價風險。

鄭平表示，客戶給下季度預測單，跟台達電實際工廠產能開出量能，中間會有gap(落差)，這是挑戰，不可能讓客戶產線停線，所以盡力滿足客戶需要產能很重要，但由於現在開出的產能都是2年前規劃好的5～10年長期計畫，故新產能開出，還要跟客戶討論還是不夠的話，可否非美國市場訂單拉回中國大陸做。

「美國跟台灣產能就這麼多！」台達電表示，由於印度關稅問題，不能去當地生產，只能調度中國大陸產能因應。公司表示客戶告知下季產能需求，但實際上也未必真正發生，需要打折扣，因為客戶搶產能時超額預定是很正常現象。

鄭平指出，客戶持續擴建超大型AI資料中心，看來明年展望算還不錯，但還是要注意，2026年下半這些投資能否真正產生營收獲利。

光寶對客戶供貨比達7成，法人估台達電AI電源市占率今年將超越6成，挑戰7成，高供貨比帶來的風險，電源供應器雙雄台達電及光寶都已提前掌握。