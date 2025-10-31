快訊

和碩出售立臻精密工業股權 處分利益為16.62億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）於今年8月中旬宣布，子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.擬出售立臻精密工業 (昆山)之股權，買賣價金為人民幣14.8億元（約新台幣60.58億元），10月31日和碩補充公告，該案處分利益為16.62億元，將於本季度認列財報。

和碩董事會於今年8月13日通過子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.擬將其持有之18.5%立臻精密工業(昆山)股權出售予立臻精密智造(昆山)，買賣價金為人民幣14.8億元。

當時和碩指出，處分利益待實際執行完畢後補充公告；如今，該案處分利益出爐，約為16.62億元。和碩將於本季度認列此收益。

和碩 人民幣

