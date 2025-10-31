快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

仁寶以模組化筆電引領產業循環創新 榮獲環境部2025資源循環金質獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
仁寶以模組化筆電引領產業循環創新 榮獲環境部2025資源循環金質獎。仁寶／提供
仁寶以模組化筆電引領產業循環創新 榮獲環境部2025資源循環金質獎。仁寶／提供

仁寶（2324）憑藉其在模組化設計與永續材料創新的領先成果，榮獲環境部資源循環署頒發的「2025年資源循環績優企業金質獎」。頒獎典禮於31日上午舉行，並於下午舉辦「績優廠商分享會」，由仁寶研發本部黃士宏副總經理代表出席領獎並分享仁寶在模組化設計與供應鏈循環經濟的實踐經驗。

仁寶以「模組化筆記型電腦」作為核心案例，展現了企業從產品設計源頭實現減廢的決心。該產品為全球首創的全模組化、可升級、可維修筆電品牌之一，具備以下特色：1.模組化設計：主要零組件（主機板、記憶體、電池、I/O模組等）皆可獨立更換與升級，避免整機報廢。

2. 延長使用週期：支援跨世代CPU升級，強化產品再利用價值，有效減少電子廢棄物產生。3.維修與升級權：透過客戶與社群共建的Marketplace平台，提供零件購買及開源設計資源，落實「Right to Repair」精神。

此案例結合設計創新、商業模式與消費者參與，重新定義電子產品生命週期，為邁向循環經濟提供具體實踐典範

