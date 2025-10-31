仁寶以模組化筆電引領產業循環創新 榮獲環境部2025資源循環金質獎
仁寶（2324）憑藉其在模組化設計與永續材料創新的領先成果，榮獲環境部資源循環署頒發的「2025年資源循環績優企業金質獎」。頒獎典禮於31日上午舉行，並於下午舉辦「績優廠商分享會」，由仁寶研發本部黃士宏副總經理代表出席領獎並分享仁寶在模組化設計與供應鏈循環經濟的實踐經驗。
仁寶以「模組化筆記型電腦」作為核心案例，展現了企業從產品設計源頭實現減廢的決心。該產品為全球首創的全模組化、可升級、可維修筆電品牌之一，具備以下特色：1.模組化設計：主要零組件（主機板、記憶體、電池、I/O模組等）皆可獨立更換與升級，避免整機報廢。
2. 延長使用週期：支援跨世代CPU升級，強化產品再利用價值，有效減少電子廢棄物產生。3.維修與升級權：透過客戶與社群共建的Marketplace平台，提供零件購買及開源設計資源，落實「Right to Repair」精神。
此案例結合設計創新、商業模式與消費者參與，重新定義電子產品生命週期，為邁向循環經濟提供具體實踐典範
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言