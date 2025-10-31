快訊

輝達在韓國盛大舉辦GeForce Gamer Festival 微星同步亮相現場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輝達（NVIDIA）於韓國首爾COEX廣場盛大舉辦年度《GeForce Gamer Festival》，慶祝GeForce系列邁入25周年，吸引上萬名玩家與創作者齊聚。現場除設有多項體驗區與舞台活動外，NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）也親臨現場與玩家互動，掀起全場最高潮。

微星（2377）科技（MSI）作為NVIDIA長期策略合作夥伴，亦受邀參與本次盛典，展出多款高階電競筆電、主機板及顯示卡新品。其中，最受矚目的莫過於 「黃仁勳簽名MSI RTX 5090 SUPRIM顯卡」，該卡不僅搭載最新一代GeForce RTX 50系列GPU，更刻印黃仁勳親筆簽名，象徵雙方合作關係的深厚與技術交流的象徵性成果。

活動現場，微星攤位吸引大批玩家圍觀拍照，討論熱度橫掃各大社群平台。粉絲表示，能親眼見到黃仁勳簽名顯卡是難得體驗，也見證了微星在頂級電競領域的主導地位。微星產品結合NVIDIA DLSS、全光線追蹤與AI運算加速技術，提供玩家前所未有的沉浸式體驗。

微星指出，參與《GeForce Gamer Festival》不僅是對長期合作成果的肯定，更代表品牌在AI與電競生態圈持續深化的決心。未來，微星將持續攜手NVIDIA推出更多融合AI、創作與遊戲的高效能平台，為全球玩家與內容創作者帶來更強悍、更靈活的運算體驗。

