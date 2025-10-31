輝達在韓國盛大舉辦GeForce Gamer Festival 微星同步亮相現場
輝達（NVIDIA）於韓國首爾COEX廣場盛大舉辦年度《GeForce Gamer Festival》，慶祝GeForce系列邁入25周年，吸引上萬名玩家與創作者齊聚。現場除設有多項體驗區與舞台活動外，NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）也親臨現場與玩家互動，掀起全場最高潮。
微星（2377）科技（MSI）作為NVIDIA長期策略合作夥伴，亦受邀參與本次盛典，展出多款高階電競筆電、主機板及顯示卡新品。其中，最受矚目的莫過於 「黃仁勳簽名MSI RTX 5090 SUPRIM顯卡」，該卡不僅搭載最新一代GeForce RTX 50系列GPU，更刻印黃仁勳親筆簽名，象徵雙方合作關係的深厚與技術交流的象徵性成果。
活動現場，微星攤位吸引大批玩家圍觀拍照，討論熱度橫掃各大社群平台。粉絲表示，能親眼見到黃仁勳簽名顯卡是難得體驗，也見證了微星在頂級電競領域的主導地位。微星產品結合NVIDIA DLSS、全光線追蹤與AI運算加速技術，提供玩家前所未有的沉浸式體驗。
微星指出，參與《GeForce Gamer Festival》不僅是對長期合作成果的肯定，更代表品牌在AI與電競生態圈持續深化的決心。未來，微星將持續攜手NVIDIA推出更多融合AI、創作與遊戲的高效能平台，為全球玩家與內容創作者帶來更強悍、更靈活的運算體驗。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言