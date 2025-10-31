vivo攜手聯發科與蔡司 推出vivo X300新機

vivo 31日宣布，攜手聯發科（2454）與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列，承襲vivo與蔡司多年合作的光學實力，全系列皆搭載蔡司2億畫素超清鏡頭，並支援外接2.35x長焦增距鏡，採用聯發科技天璣9500處理器，即日起至11月9日，在vivo全台官方體驗店及官方商城預購，將可享原廠保固延長與螢幕意外保固等限時優惠。

vivo表示，X300 Pro推出16GB RAM+512GB ROM，沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四色；X300推出12GB RAM+256GB ROM，晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉四色。此次在X300 Pro搭載蔡司2億超級長焦鏡頭與訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線，1/1.4吋超大感光元件配合蔡司頂級色差控制技術，並具備單眼級防手震，即使手持拍攝也能穩定清晰，不論遠景、夜景、人像都能有最佳呈現。

另外vivo攜手聯發科共同開發「雙晶合體」架構，全新天璣9500旗艦晶片搭載vivo V3+，將消費者真實場景需求、晶片技術與影像算法融合，將演算法與硬體能效深度整合，天璣9500全新第三代全大核CPU帶來強勁效能與能效突破，單核性能提升32%、多核性能提升17%，峰值功耗降低37%；同時GPU峰值性能提升33%。