vivo 攜手聯發科、蔡司 在台推出 X300旗艦機王

全球手機影像邁入新紀元，vivo以旗艦之姿再度刷新遠攝極限。31日再次攜手聯發科（2454）與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列，再次刷新行動影像的想像。承襲vivo與蔡司長年深度合作的光學實力，全系列皆搭載蔡司2億超清鏡頭，並支援外接2.35x長焦增距鏡，打造前所未有光學影像實力，讓遠方景物近在眼前。除遠攝表現再進化，性能方面與聯發科技持續深度合作，搭載聯發科技天璣9500處理器，將強勁效能與頂級影像推向巔峰。X300系列同時首度於海外市場搭載全新OriginOS 6，以更直覺、智慧的操作體驗結合極致影像科技，徹底展現vivo在影像與系統上的雙重突破，再次定義旗艦行動影像的新高度。

vivo X300系列蔡司影像 遠超所見，蔡司2億超清鏡頭 開啟億級影像新高度

vivo與蔡司再度攜手推出全新X300系列，搭載突破性2億畫素蔡司超清鏡頭與支援外接2.35x長焦增距鏡，實現前所未有的遠距解析力，全面開啟行動攝影的極致時代，X300系列作為系列巔峰之作，跳脫規格疊加進而展開一場光學與運算的雙重革新，扎實地從技術上實現有感飛躍，重新定義「遠、清、真」的行動影像標準。極限旗艦X300 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線，創作自由無限延展。1/1.4吋超大感光元件配合蔡司APO頂級色差控制技術，以及升級版的蔡司T*鍍膜，有效抑制眩光與鬼影，讓畫面純淨透亮、細節生動。並具備CIPA 5.5單眼級防手震，即使手持拍攝亦能穩定清晰，不論遠景、夜景、人像都能呈現如電影鏡頭般的深邃層次。

vivo X300則搭載2億畫素蔡司主鏡頭，即使身處遠距場景，也能精準捕捉每一絲細節。完整實現「先拍攝後構圖」的創作自由，從長焦到微距，甚至透過AI電影分鏡模式，都能以億級畫素隨心裁切、構築個人風格的敘事畫面，實現真正的「億」圖裁多圖。vivo X300搭載獨家5000萬APO超級長焦鏡頭與蔡司5000萬超清前鏡頭，無論遠距或近拍，都能精準呈現細膩人像。全球首發藍圖X索尼LYT-602感光元件，結合CIPA 4.5級專業級防手震，使每一個焦段都能穩定出片，手持亦能捕捉清晰畫面。以精巧尺寸凝鍊Pro級配置，將旗艦級影像實力完整掌握於掌心。

聯發科技旗艦晶片天璣9500與vivo自研影像晶片「雙晶合體」 引領旗艦新標竿