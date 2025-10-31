vivo 攜手聯發科、蔡司 在台推出 X300旗艦機王
全球手機影像邁入新紀元，vivo以旗艦之姿再度刷新遠攝極限。31日再次攜手聯發科（2454）與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列，再次刷新行動影像的想像。承襲vivo與蔡司長年深度合作的光學實力，全系列皆搭載蔡司2億超清鏡頭，並支援外接2.35x長焦增距鏡，打造前所未有光學影像實力，讓遠方景物近在眼前。除遠攝表現再進化，性能方面與聯發科技持續深度合作，搭載聯發科技天璣9500處理器，將強勁效能與頂級影像推向巔峰。X300系列同時首度於海外市場搭載全新OriginOS 6，以更直覺、智慧的操作體驗結合極致影像科技，徹底展現vivo在影像與系統上的雙重突破，再次定義旗艦行動影像的新高度。
vivo X300系列蔡司影像 遠超所見，蔡司2億超清鏡頭 開啟億級影像新高度
vivo與蔡司再度攜手推出全新X300系列，搭載突破性2億畫素蔡司超清鏡頭與支援外接2.35x長焦增距鏡，實現前所未有的遠距解析力，全面開啟行動攝影的極致時代，X300系列作為系列巔峰之作，跳脫規格疊加進而展開一場光學與運算的雙重革新，扎實地從技術上實現有感飛躍，重新定義「遠、清、真」的行動影像標準。極限旗艦X300 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線，創作自由無限延展。1/1.4吋超大感光元件配合蔡司APO頂級色差控制技術，以及升級版的蔡司T*鍍膜，有效抑制眩光與鬼影，讓畫面純淨透亮、細節生動。並具備CIPA 5.5單眼級防手震，即使手持拍攝亦能穩定清晰，不論遠景、夜景、人像都能呈現如電影鏡頭般的深邃層次。
vivo X300則搭載2億畫素蔡司主鏡頭，即使身處遠距場景，也能精準捕捉每一絲細節。完整實現「先拍攝後構圖」的創作自由，從長焦到微距，甚至透過AI電影分鏡模式，都能以億級畫素隨心裁切、構築個人風格的敘事畫面，實現真正的「億」圖裁多圖。vivo X300搭載獨家5000萬APO超級長焦鏡頭與蔡司5000萬超清前鏡頭，無論遠距或近拍，都能精準呈現細膩人像。全球首發藍圖X索尼LYT-602感光元件，結合CIPA 4.5級專業級防手震，使每一個焦段都能穩定出片，手持亦能捕捉清晰畫面。以精巧尺寸凝鍊Pro級配置，將旗艦級影像實力完整掌握於掌心。
聯發科技旗艦晶片天璣9500與vivo自研影像晶片「雙晶合體」 引領旗艦新標竿
為打造更流暢、智慧的使用體驗，vivo長期深耕軟硬體一體化技術，攜手聯發科技深度共築「雙晶合體」架構，重新定義旗艦晶片的極限實力。全新天璣9500旗艦晶片搭載vivo V3+，將消費者真實場景需求、晶片技術與影像算法完美融合，將演算法與硬體能效深度整合，讓每一次啟動、對焦、快門都快如即念。天璣9500全新第三代全大核CPU帶來強勁效能與能效突破，單核性能提升32%、多核性能提升17%，峰值功耗降低37%；同時GPU峰值性能提升33%，為手機呈現如主機級的光影細節與流暢體驗。配合vivo藍晶晶片技術棧深度釋放天璣9500底層潛能，操作反應靈敏如思考本能。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言