輝達與南韓SK集團建造AI工廠 推動南韓製造業與數位轉型

輝達（NVIDIA）今日宣布正與南韓的SK集團合作建設人工智慧（AI）工廠，以推動半導體研發與生產，同時打造雲端基礎設施以支援數位孿生與AI代理開發。

SK集團的AI工廠將搭載超過50,000顆NVIDIA GPU，第一階段預計於2027年底前完工。完工後，該系統預期成為南韓最大規模的AI工廠之一。

這座新工廠將透過GPU即服務（GPU-as-a-Service）模式，服務SK集團旗下子公司SK海力士與SK Telecom（SKT）以及外部機構，加速南韓產業的數位轉型與工業創新。

此外，NVIDIA與SK集團將進一步擴大合作，開發SK海力士的高頻寬記憶體（HBM）及新一代先進記憶體解決方案，應用於NVIDIA GPU、半導體製造與電信基礎設施。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，在AI時代，一種全新的製造工廠已誕生，即為AI工廠。SK集團是關鍵的記憶體技術合作夥伴，協助NVIDIA打造全球最先進的GPU運算平台，進而推動全球AI發展。

SK集團會長崔泰源表示，SK集團正與NVIDIA攜手合作，讓AI成為推動深刻變革的核心引擎，協助韓國各產業突破在傳統規模、速度與精準度上的限制。SK集團以NVIDIA AI工廠為基礎，將打造推動新世代記憶體、機器人、數位孿生與智慧AI代理的核心基礎設施。

SK集團的AI工廠基礎設施將開放給參與南韓政府主權AI基礎模型計畫的模型開發者使用。SKT也將以模型開發者身分參與該計畫，為企業、產業與研究人員提供支援AI代理與應用開發的基礎模型。

NVIDIA雲端供應商SKT計畫在亞洲建構採用NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU的產業AI雲，協助韓國製造領導業者推進物理AI與機器人研發。

第一階段部署將包含超過2,000顆NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU，並且執行NVIDIA Omniverse™工作負載，以支援SK海力士的半導體製造、晶圓廠數位孿生與內部AI代理。

SK海力士採用NVIDIA CUDA-X技術及NVIDIA PhysicsNeMo架構，運用AI物理加速晶片設計。這項技術進一步提升技術電腦輔助設計模擬效能，使SK海力士能以更快速度與高精度推出新一代半導體產品。SK海力士也在測試以NVIDIA Blackwell GPU加速新思科技軟體的技術電腦輔助設計與電路模擬，以尋求更高效能的研發流程。

為提升效率，SK海力士正運用NVIDIA Omniverse 函式庫與搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU的NVIDIA RTX PRO伺服器建構自動化晶圓廠數位孿生。這些數位孿生支援可即時模擬、監控與最佳化晶圓廠運作，達成更快的量產啟動、更高的營運靈活性，並邁向完全自我最佳化的製造環境。

此外，SKT正開發一項名為A.X.的基礎模型，將為SK海力士的AI代理提供運算核心。該模型是基於 NVIDIA NIM™微服務與NVIDIA AI Enterprise軟體平台打造。這些AI代理將協助超過40,000名員工、製造人員與辦公人員加速協作與解決問題，全面提升晶片開發與製造生產力。