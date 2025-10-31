2025科學園區廠務暨工安環保技術研討會南科登場 聚焦園區智慧管理與永續發展

由竹科、中科、南科輪值主辦的科學園區廠務暨工安環保技術研討會，今年由台灣科學園區同業公會與南科管理局共同主辦，暨歷經一年多的籌備，於31日分別於南科管理局及園區公會登場；會場還有十六家廠商設攤參展和七場專題演講、五個組別的論文競賽簡報分組活動。

研討會邀請園區同業公會王永壯秘書長、南科管理局主任秘書官嘉明與中科水電氣委員會召集人黃金龍、南科工安環保委員會召集人張炳坤應邀與會開場致詞。南科管理局鄭秀絨局長、公會王永壯秘書長應邀蒞會閉幕致詞和頒贈榮獲論文競賽優勝獎和佳作獎作者團隊。

本屆技術研討會以「園區智慧管理」為核心主軸，規劃水資源、氣體化學、電力機械、環境永續及安全衛生等五個組別，尤其，今年特別在南科管理局、公會南科工安環保委員會建議下，新增環境永續及安全衛生二個組別，並獲得熱烈回響，共有165篇論文參加初賽，51篇論文入圍複賽；各組再選出前六強參加決賽；並吸引超過 300 位來自三園區廠務、工安、環保及製程領域的科技人和相關學者專家參加盛會。

國內竹科、中科、南科等三大科學園區，自2002年起辦理廠務技術研討會，至今邁入第十五屆，已成為園區廠務技術與工安環保經驗交流的重要平台。管理局鄭秀絨局長、公會王永壯秘書長致詞時，除了歡迎三園區伙伴和各界人士共同前來南科參與今年的盛會外，也強調截至2024年，三大科學園區年營業額總計達新台幣5.2兆元，相當於全國GDP的20%，創造逾33萬個就業機會，展現科學園區對台灣經濟發展的巨大貢獻；其中南科產值去年首度突破2兆元，成為全台科學園區產值最大的園區。同時強調：「科學園區四十年來的發展，不僅是產業創新的引擎，更是環境永續的實踐者。園區廠商在法規遵循與工安環保管理上皆走在前端，為台灣的淨零轉型永續治理奠下關鍵基礎。」

會中，還特別邀請 台積電（2330）、水利署、中鋼公司、日月光、華新麗華、台灣化學纖維公司、興訊等專家進行專題演講，分享企業如何在製程優化與能源管理中實踐 ESG（環境、社會、治理）理念，逐步建構「高效率、高價值、高安全、低排放」的綠色製造模式。

透過各界專家經驗分享和交流，本次研討會強化了園區在「智慧管理、技術創新與永續治理」間的連結。未來，公會將持續推動廠務智慧化管理與綠色製程應用，讓環保、安全、能源與經濟並進，共同打造具韌性與永續競爭力的科學園區新典範。