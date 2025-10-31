輝達宣布與南韓政府合作 25萬顆GPU打造AI基礎設施與生態系

輝達（NVIDIA）今日宣布與南韓合作，在其主權雲與人工智慧（AI）工廠部署超過25萬顆NVIDIA GPU，以擴展南韓的AI基礎設施。該基礎設施採用公私部門部署的架構，為南韓各行各業由AI驅動的經濟成長和創新奠定基礎，包括汽車業、製造業與電信業。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，南韓在科技業與製造業的領先地位，使其處於AI產業革命的核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。正如南韓實體工廠以精密的船舶、汽車、晶片與電子產品啟發全球，如今這個國家更能輸出智慧技術，帶動全球轉型。

韓國副總理暨科學技術情報通訊部部長裴慶勳表示，AI早已超越單純的創新，更成為未來產業的基石，而南韓正處於轉型的關鍵時刻。擴大國家AI基礎設施並與NVIDIA合作開發相關技術，這項投資將進一步鞏固韓國的優勢，包括製造業能力。這將助力南韓繁榮發展，躋身全球三大AI強權之列。

南韓科學技術情報通訊部（MSIT）宣布正加快推進部署多達50,000顆最新NVIDIA GPU的計畫，加速企業與產業的主權AI發展。這項AI基礎設施部署計畫將在未來數年逐步擴展，初期由NVIDIA雲端合作夥伴NAVER Cloud、NHN Cloud和Kakao Corp.部署1.3萬塊NVIDIA Blackwell及其他GPU。隨後，南韓將透過建立國家AI運算中心等舉措，在國家自主雲端平台上擴展運算基礎設施。

韓國汽車、製造與電信領導廠商，正展開重大AI基礎設施投資與擴建，加速企業與物理AI發展。

三星正在興建搭載逾50,000顆GPU的半導體AI工廠，推動智慧製造技術，並在其產品與服務引進AI。該公司正運用各項NVIDIA技術，打造數位孿生，以提升精密半導體製程的速度與良率。三星同時正運用NVIDIA Cosmos、NVIDIA Isaac Sim與NVIDIA Isaac Lab推進家用機器人開發產品組合。

SK集團正在設計可搭載逾50,000顆NVIDIA GPU的AI工廠，推動半導體研究、開發與生產，並且設計雲端基礎設施，支援數位孿生與AI代理開發。該公司將提供工業雲端基礎設施，加速新創公司、企業與政府機構的數位孿生與機器人技術專案。

現代汽車集團與NVIDIA正邁向深化合作的新階段，將為AI模型訓練與部署，共同開發由50,000顆Blackwell GPU驅動，而且涵蓋汽車、智慧工廠與裝置端半導體等領域的AI技術能力。為響應韓國政府建立國家物理AI叢集的計畫，現代汽車集團與NVIDIA將與政府相關單位緊密合作，加速生態系發展。此舉預計將投入約30億美元，推動韓國物理AI領域的進步。關鍵計畫包括成立NVIDIA AI技術中心（NVIDIA AI Technology Center）、現代汽車集團物理AI應用中心，以及區域AI資料中心。