快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

輝達宣布與南韓政府合作 25萬顆GPU打造AI基礎設施與生態系

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA、南韓政府與產業巨擘合力打造AI基礎設施與生態系，推動南韓創新、產業與就業發展。圖為輝達執行長黃仁勳。（美聯社）
NVIDIA、南韓政府與產業巨擘合力打造AI基礎設施與生態系，推動南韓創新、產業與就業發展。圖為輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

輝達（NVIDIA）今日宣布與南韓合作，在其主權雲與人工智慧（AI）工廠部署超過25萬顆NVIDIA GPU，以擴展南韓的AI基礎設施。該基礎設施採用公私部門部署的架構，為南韓各行各業由AI驅動的經濟成長和創新奠定基礎，包括汽車業、製造業與電信業。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，南韓在科技業與製造業的領先地位，使其處於AI產業革命的核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。正如南韓實體工廠以精密的船舶、汽車、晶片與電子產品啟發全球，如今這個國家更能輸出智慧技術，帶動全球轉型。

韓國副總理暨科學技術情報通訊部部長裴慶勳表示，AI早已超越單純的創新，更成為未來產業的基石，而南韓正處於轉型的關鍵時刻。擴大國家AI基礎設施並與NVIDIA合作開發相關技術，這項投資將進一步鞏固韓國的優勢，包括製造業能力。這將助力南韓繁榮發展，躋身全球三大AI強權之列。

南韓科學技術情報通訊部（MSIT）宣布正加快推進部署多達50,000顆最新NVIDIA GPU的計畫，加速企業與產業的主權AI發展。這項AI基礎設施部署計畫將在未來數年逐步擴展，初期由NVIDIA雲端合作夥伴NAVER Cloud、NHN Cloud和Kakao Corp.部署1.3萬塊NVIDIA Blackwell及其他GPU。隨後，南韓將透過建立國家AI運算中心等舉措，在國家自主雲端平台上擴展運算基礎設施。

韓國汽車、製造與電信領導廠商，正展開重大AI基礎設施投資與擴建，加速企業與物理AI發展。

三星正在興建搭載逾50,000顆GPU的半導體AI工廠，推動智慧製造技術，並在其產品與服務引進AI。該公司正運用各項NVIDIA技術，打造數位孿生，以提升精密半導體製程的速度與良率。三星同時正運用NVIDIA Cosmos、NVIDIA Isaac Sim與NVIDIA Isaac Lab推進家用機器人開發產品組合。

SK集團正在設計可搭載逾50,000顆NVIDIA GPU的AI工廠，推動半導體研究、開發與生產，並且設計雲端基礎設施，支援數位孿生與AI代理開發。該公司將提供工業雲端基礎設施，加速新創公司、企業與政府機構的數位孿生與機器人技術專案。

現代汽車集團與NVIDIA正邁向深化合作的新階段，將為AI模型訓練與部署，共同開發由50,000顆Blackwell GPU驅動，而且涵蓋汽車、智慧工廠與裝置端半導體等領域的AI技術能力。為響應韓國政府建立國家物理AI叢集的計畫，現代汽車集團與NVIDIA將與政府相關單位緊密合作，加速生態系發展。此舉預計將投入約30億美元，推動韓國物理AI領域的進步。關鍵計畫包括成立NVIDIA AI技術中心（NVIDIA AI Technology Center）、現代汽車集團物理AI應用中心，以及區域AI資料中心。

AI NVIDIA 南韓

延伸閱讀

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長　「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

輝達市值5兆美元！阮慕驊：10兆美元一小步 黃仁勳「這件事」千萬不能做

不是AI！黃仁勳赴韓高喊《英雄聯盟》選手Faker名字

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

相關新聞

輝達宣布與南韓政府合作 25萬顆GPU打造AI基礎設施與生態系

輝達（NVIDIA）今日宣布與南韓合作，在其主權雲與人工智慧（AI）工廠部署超過25萬顆NVIDIA GPU，以擴展...

三星、NVIDIA 合作打造 AI 超級工廠 提供半導體一條龍服務

三星半導體今日宣布與輝達（NVIDIA）合作打造人工智慧超級工廠（AI Megafactory），象徵三星成為引領全球邁...

2025科學園區廠務暨工安環保技術研討會南科登場 聚焦園區智慧管理與永續發展

由竹科、中科、南科輪值主辦的科學園區廠務暨工安環保技術研討會，今年由台灣科學園區同業公會與南科管理局共同主辦，暨歷經一年...

三星與輝達合作 以全新AI超級工廠引領全球智慧製造轉型

三星半導體今日宣布與NVIDIA合作打造人工智慧超級工廠（AI Megafactory），象徵三星成為引領全球邁向AI驅...

群益期貨11月再領市場風潮 首家支援24小時美股 CFD 交易

群益期貨持續以創新服務引領市場潮流，今年4月率先推出「美股CFD盤前與盤後交易服務」，上線後即獲投資人熱烈迴響，盤前與盤...

安圖斯科技攜手源華智醫 以高效能 AI 運算推動新藥研發創新

宏碁（2353）旗下安圖斯科技近期宣布，正式與華安醫學股份有限公司全資子公司源華智醫股份有限公司（Repurgenesi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。