快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

安圖斯科技攜手源華智醫 以高效能 AI 運算推動新藥研發創新

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）旗下安圖斯科技近期宣布，正式與華安醫學股份有限公司全資子公司源華智醫股份有限公司（Repurgenesis Co., Ltd.）簽署合作協議。雙方將運用安圖斯旗下Altos aiWorks運算平台，透過高效能運算（HPC）與 AI 基礎架構的專業實力，結合源華智醫在 AI 藥物研發的核心技術，共同打造新世代高性能 AI 藥物開發平台，加速AI於精準醫療與智慧醫療的應用落地，打造跨界合作新契機。

安圖斯科技總經理李占傑表示：「安圖斯致力於推動高效能運算與 AI 基礎架構的應用，AI 正加速改變全球醫療產業發展模式，我們十分開心能與源華智醫攜手合作，結合其在AI藥物研發專業，共同打造兼具運算效能與靈活擴展性的AI藥物開發平台。透過本次合作，我們將持續推動AI與醫療產業的深度融合，協助生醫團隊縮短研發週期，實現更高效的智慧創新。」

源華智醫總經理許銀雄博士表示：「非常高興能與安圖斯科技攜手合作。安圖斯自主研發的Altos aiWorks 平台具備高度彈性與卓越運算效率，可優化資源配置並支援大規模AI模型訓練及運行。我們期待雙方整合優勢，加速源華智醫達成發掘候選藥物的目標，並擴大發展智慧醫療的其他相關業務，開創多元商機。」

華安醫學（6657）為深化在 AI 藥物領域的布局並強化研發競爭力，今年 8 月成立全資子公司源華智醫，為全球少數專注於 AI 藥物開發的新創企業，匯聚人工智慧、生物醫學與藥物研究等跨領域頂尖人才。 展望未來，雙方將持續深化合作，拓展AI技術在藥物研發與智慧醫療領域的應用版圖，攜手打造具全球競爭力的創新生態系。

AI 研發 平台

延伸閱讀

兆瓦級電力散熱新時代 法人：四台鏈有望受惠

新加坡導入AI智慧菜單 糖尿病逆轉率達35%

AI點亮智慧醫療之路 產研醫攜手共創健康臺灣

數發部推產業AI化 媒合醫療照護與復健領域應用

相關新聞

安圖斯科技攜手源華智醫 以高效能 AI 運算推動新藥研發創新

宏碁（2353）旗下安圖斯科技近期宣布，正式與華安醫學股份有限公司全資子公司源華智醫股份有限公司（Repurgenesi...

台光電連三季賺逾一個股本 股價攻勢再起 金像電、台燿也齊漲

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）第3季營收獲利都創新高，單季每股純益（EPS）11.19元，連三季賺逾一個股本，...

台積電綠色製造突破 回收系統推進一滴硫酸都不外運

台積電31日更新ESG電子報提到，積極建構綠色循環體系，繼首創廢硫酸回收系統1.0版並達成工業級硫酸零外購後，為克服多年...

慧榮第3季營收優於預期 全年營收將提前跨越10億美元大關

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技今日公布第3季財報，營收為2億4200萬美元，季增22%，年增14%。第3季毛利率48.7...

盛群估明年BLDC、安防等產品線成長態勢

微控制器廠盛群（6202）於30日召開法說會，該公司表示，第4季業績可能略低於第3季，而大環境若沒有出現太大變數，明年的...

全國研發突破兆元規模 民間企業增幅重回雙位數

國科會今日公布今年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢。受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。