台光電連三季賺逾一個股本 股價攻勢再起 金像電、台燿也齊漲

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）第3季營收獲利都創新高，單季每股純益（EPS）11.19元，連三季賺逾一個股本，31日開高後一度衝達漲停1,400元，創歷史新高價，CCL台燿（6274）也同步大漲， 盤中一度亮燈漲停，PCB族群漲勢發動下， 金像電（2368）則是漲停鎖死。

台光電受惠AI關鍵材料需求強勁，推升營運表現，第3季營收251.5億元，季增11.7%，年增44%；稅後純益39.65億元，季增14%，年增67.6%；每股純益11.19元，連三季賺逾一個股本，營收獲利都創新高；累計今年前3季稅後純益109.12億元，年增57.5%，每股純益31.23元，也創新高。

台光電看好全產品線市場前景， 包括AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕HDI及高速CCL領域，產品組合完整，為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，在新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升下，台光電市占率及營收將穩步擴大。

台光電31日以1,300元開出後衝達漲停1,400元，創下歷史新高價， 盤中漲幅逾7%；金像電也是PCB族群領攻指標，早盤以447.5元開出後拉升至漲停465.5元， 站上季線；台燿以376元開出後也拉升至漲停402.5元， 同樣寫歷史新高， 盤中漲幅逾6%。