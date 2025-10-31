慧榮第3季營收優於預期 全年營收將提前跨越10億美元大關

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技今日公布第3季財報，營收為2億4200萬美元，季增22%，年增14%。第3季毛利率48.7%，稅後純益3382萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證盈餘1美元。

慧榮第3季三大產品線業績皆表現亮眼，SSD控制晶片較上一季成長20%-25%；eMMC/UFS控制晶片同樣較上一季成長20%-25%，較去年同期更大幅成長35%-40%；SSD解決方案則較上一季成長15%-20%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，2025年第3季公司在各市場的表現皆比預期更強勁，營收成長優於先前財測。他表示，第3季eMMC和UFS控制晶片營收表現亮眼，成長動能來自智慧型手機市場的復甦與市占率的提升。車用產品方面，在產品多樣化策略與新客戶增加的帶動下，在第3季也持續維持成長。

此外，消費級PCIe Gen5 SSD控制晶片營收較前一季大幅成長45%，主要受惠於邊緣AI PC在市場上逐漸普及，以及白牌AI伺服器製造商持續導入主流硬體元件。過去幾年我們所投入的資源正逐漸開花結果，已開始受惠於多元化的產品組合與市場布局。

慧榮預期本季度營收與獲利將持續成長，將超過先前公布於本季底達到10億美元年度營收運行速度的目標。公司也期待憑藉這些新產品，在明年進一步擴展產品組合與目標市場。