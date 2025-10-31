快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

AI 題材熱度不減 台股多頭可望延續

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：台股分析與展望
表：台股分析與展望

AI話題持續發燒，台股在權值股帶動下，漲勢凌厲，資金自去年以來至今年第3季皆集中於AI類股。法人指出，隨著AI外溢需求確立，AI新創公司建立嶄新策略聯盟，推動整體獲利全面上修。不僅AI科技股表現亮眼，部分電子原物料也開始起漲，台股多頭格局有望延續。

法人進一步表示，今年下半年台股漲勢凌厲，主要受惠於半導體關稅疑慮緩解、美國科技財報強化市場對AI投資的信心、聯準會降息政策，以及記憶體需求強勁等多重利多因素。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，美國晶片大廠所採用的高階載板規格，將於2026年Rubin版本中大幅提升使用面積。ABF高階載板受惠於AI GPU與ASIC需求，市場預期2026年將出現供需緊張；同時，AI外溢效應也推動NAND Flash在2026年進入供不應求的狀況。換言之，AI需求將持續延伸，並反駁先前市場對AI泡沫化的疑慮。

展望後市，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台股目前處於相對高檔，權值股評價亦高於大盤，建議投資人避免追高，改採分批布局策略，聚焦具成長潛力的主流類股。後續仍須密切關注外資動向、美中貿易談判進展、美國經濟數據與降息政策方向，以及聯準會改組相關消息，皆可能影響盤勢走向。

AI 台股 美國經濟

延伸閱讀

台股今年漲一萬多點…笑著數錢也會怕！存股方程式：漲高就是最大利空

九成台股基金淨值創高

錢進台股 選股不選市

台股多空駁火 創高後翻黑…短線獲利了結賣壓出籠

相關新聞

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

半導體產業設備與製程解決方案領導供應商德商休斯微（SUSS）位於台灣竹北的新生產基地日前啟用，象徵公司策略邁向重要里程碑...

慧榮第3季營收優於預期 全年營收將提前跨越10億美元大關

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技今日公布第3季財報，營收為2億4200萬美元，季增22%，年增14%。第3季毛利率48.7...

盛群估明年BLDC、安防等產品線成長態勢

微控制器廠盛群（6202）於30日召開法說會，該公司表示，第4季業績可能略低於第3季，而大環境若沒有出現太大變數，明年的...

全國研發突破兆元規模 民間企業增幅重回雙位數

國科會今日公布今年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢。受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並...

半導體風雲／台積最神祕老將傳轉戰英特爾 是利是弊？

市場傳出，台積電前資深副總經理羅唯仁在高薪挖角下，可能轉戰英特爾，掌研發大計。雖然英特爾截至目前為不對此回應，台積電也未回覆媒體詢問。不過經聯合數位版徵詢多位專家看法，一般預料在三大基礎下，羅轉到英特爾任職的機率極高。

崇越Q3營收、獲利雙雙登頂 前三季EPS達15.45元

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商─崇越科技今日公布第3季財報，合併營收達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。