盛群估明年BLDC、安防等產品線成長態勢
微控制器廠盛群（6202）於30日召開法說會，該公司表示，第4季業績可能略低於第3季，而大環境若沒有出現太大變數，明年的業績表現應當不會比今年差。
盛群近日已經公布第3季財報，獲利季增逾二成，並優於去年同期的虧損局面，每股純益為0.12元。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為1.39億元，優於去年同期的虧損狀態，每股純益為0.62元。
盛群先前提到，其煙霧報警器應用在今年前三季出貨成長兩倍，相關業績成長近四倍，主要是32位元產品有來自美系大客戶的訂單挹注，預期會是今年最大的成長力道。
盛群今年前三季MCU出貨量成長25％，相關業績則成長34％。在馬達控制產品線，前三季出貨量成長幅度高達175％，在健康量測產品線方面，前三季出貨量年增17％。
展望明年，盛群指出，明年該公司健康量測產品線表現應可維持穩健，至於安防應用則因為新產品與新客戶導入，應當會具備成長動能，在BLDC應用方面，明年應當也會維持成長態勢。
