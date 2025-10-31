快訊

全國研發突破兆元規模 民間企業增幅重回雙位數

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國科會發布調查，全國研發突破兆元規模，民間企業增幅重回雙位數。圖為台積電全球研發中心。圖／本報系資料照片
國科會今日公布今年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢。受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並由大型企業的研發動能擴散至相關產業帶動產業鏈研發，政府研發投入增幅達近年新高，顯示公私部門共同推升我國研發能量，全國研發經費首次突破兆元，達1兆493億元，年增 11.9%，高於近5年平均成長率(9.7%)；研發經費占GDP（國內生產毛額）比率突破4%，達4.10%，較112年增加0.13個百分點，也創新高。

國科會調查報告指出，113年全國研發經費中，以經費來源面進行觀察時，來自民間部門研發經費為 9004 億元，較112年成長12.3%，而來自政府部門研發經費為 1489億元，較112年成長9.7%。 113年來自民間部門研發經費占整體研發經費之85.8%，較112年略增0.3 個百分點。

企業部門為我國研發主力，近年來企業部門所執行的研發經費占全國研發經費的比率皆在八成以上，113年占比達 85.6%，成長率回到雙位數成長，為12.6%。我國由大型企業帶動整體研發量能，113年由規模500人以上的企業所執行之研發經費占全體企業研發經費之82.4%，較上年增加0.7個百分比。而科學園區廠商所執行之研發經費占全體企業研發經費比率由 109 年之42.3%提升至113 年 47.5%。

研發人力性別統計方面，113 年全國男性研發人力數為22萬9021人年，女性研發人力數為8萬2135人年，男女性研發人力歷年皆維持約為3：1 的比例。

觀察男女性從事研發工作所擔任之角色，在男性中，研究人員占比達61.0%、技術人員占36.5%，支援人員則僅2.5%，而女性研發人力中，研究人員占比為50.2%，技術人員為39.4%，而支援人員為10.4%

研發

