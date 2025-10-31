聽新聞
崇越Q3營收、獲利雙雙登頂 前三季EPS達15.45元
半導體及光電關鍵材料整合服務供應商─崇越科技今日公布第3季財報，合併營收達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，再創歷史高點。
營業利益12.2億元，季增20.2%、年增10.4%；母公司業主純益達11億元，年增17.8%，每股純益（EPS）達5.75元，創歷年單季新高。
崇越累計今年前三季合併營收達502.8億元，較去年同期成長22.4%，營業利益33.8億元、稅前淨利39.2億元，分別年增13.2%及10.1%；母公司業主純益 29.6億元，年增8.2%。今年前三季每股盈餘達15.45元，表現亮眼。
崇越表示，受惠於AI應用推動先進製程與封裝需求持續攀升，公司供應的光阻、矽晶圓、石英及晶圓載具等關鍵材料表現穩定，並積極拓展後段封裝產品線，強化市場深度與整體服務能量。
崇越並持續推進國際化策略布局，已於美國亞利桑那與德州設立據點，提供半導體製造客戶即時在地服務與技術支援，並預計於明年在愛達荷州博伊西（Boise）增設第三個營運據點，以服務國際記憶體客戶。同時，崇越也深耕東南亞、日本市場，結合綠能與環保工程服務，打造全球半導體供應鏈整合平台。
