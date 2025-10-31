快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越Q3營收、獲利雙雙登頂 前三季EPS達15.45元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長潘重良。圖／本報系資料照片
崇越董事長潘重良。圖／本報系資料照片

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商─崇越科技今日公布第3季財報，合併營收達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，再創歷史高點。

營業利益12.2億元，季增20.2%、年增10.4%；母公司業主純益達11億元，年增17.8%，每股純益（EPS）達5.75元，創歷年單季新高。

崇越累計今年前三季合併營收達502.8億元，較去年同期成長22.4%，營業利益33.8億元、稅前淨利39.2億元，分別年增13.2%及10.1%；母公司業主純益 29.6億元，年增8.2%。今年前三季每股盈餘達15.45元，表現亮眼。

崇越表示，受惠於AI應用推動先進製程與封裝需求持續攀升，公司供應的光阻、矽晶圓、石英及晶圓載具等關鍵材料表現穩定，並積極拓展後段封裝產品線，強化市場深度與整體服務能量。

崇越並持續推進國際化策略布局，已於美國亞利桑那與德州設立據點，提供半導體製造客戶即時在地服務與技術支援，並預計於明年在愛達荷州博伊西（Boise）增設第三個營運據點，以服務國際記憶體客戶。同時，崇越也深耕東南亞、日本市場，結合綠能與環保工程服務，打造全球半導體供應鏈整合平台。

半導體 矽晶圓

延伸閱讀

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

營邦9月 EPS 2.24元

研華第3季 EPS 3.2元 瑞儀3.3元

崇越2025年前三季 EPS 15.45元 創高

相關新聞

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

半導體產業設備與製程解決方案領導供應商德商休斯微（SUSS）位於台灣竹北的新生產基地日前啟用，象徵公司策略邁向重要里程碑...

友達第三季虧損 法人：第四季獲利大幅改善空間有限

友達（2409）第3季毛利率受TV面板報價下跌、美元兌台幣匯率貶值而降低，本業隨之轉盈為虧，稅後虧損12.80億元。展望...

盛群估明年BLDC、安防等產品線成長態勢

微控制器廠盛群（6202）於30日召開法說會，該公司表示，第4季業績可能略低於第3季，而大環境若沒有出現太大變數，明年的...

全國研發突破兆元規模 民間企業增幅重回雙位數

國科會今日公布今年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢。受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並...

半導體風雲／台積最神祕老將傳轉戰英特爾 是利是弊？

市場傳出，台積電前資深副總經理羅唯仁在高薪挖角下，可能轉戰英特爾，掌研發大計。雖然英特爾截至目前為不對此回應，台積電也未回覆媒體詢問。不過經聯合數位版徵詢多位專家看法，一般預料在三大基礎下，羅轉到英特爾任職的機率極高。

崇越Q3營收、獲利雙雙登頂 前三季EPS達15.45元

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商─崇越科技今日公布第3季財報，合併營收達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。