崇越Q3營收、獲利雙雙登頂 前三季EPS達15.45元

市場傳出，台積電前資深副總經理羅唯仁在高薪挖角下，可能轉戰英特爾，掌研發大計。雖然英特爾截至目前為不對此回應，台積電也未回覆媒體詢問。不過經聯合數位版徵詢多位專家看法，一般預料在三大基礎下，羅轉到英特爾任職的機率極高。

2025-10-31 10:30