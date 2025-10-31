快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
德商休斯微（SUSS）竹北新廠啟用，首批先進封裝設備預計於2026年初交付客戶。圖／SUSS提供
德商休斯微（SUSS）竹北新廠啟用，首批先進封裝設備預計於2026年初交付客戶。圖／SUSS提供

半導體產業設備與製程解決方案領導供應商德商休斯微（SUSS）位於台灣竹北的新生產基地日前啟用，象徵公司策略邁向重要里程碑。預訂2026年初產品交付客戶，擴大台灣半導體產業群聚效應。

SUSS營運長（COO）Thomas Rohe表示，過去兩年，該公司生產的設備數量創下歷史新高，全球的生產網絡也已滿載運作。竹北新廠的啟用將挹注更多產能，為中期成長策略提供有力支援。SUSS已在德國與台灣兩地建立相同規模且具高度彈性的生產能力，可依客戶需求靈活配置，支援不同解決方案的生產。

新基地的啟用可望使SUSS在台灣的無塵室產能提升一倍，達到6,300平方公尺。整個基地的總室內面積約18,000平方公尺，涵蓋生產、研發、技術支援、訓練與行政等功能，為SUSS的400多名台灣員工提供先進的工作環境。由於近年業務快速成長，SUSS台灣團隊原先分散於八個據點。搬遷作業完成後，各單位將陸續整併至竹北新址。在過去數個月間，SUSS已為竹北新廠投入約1500萬歐元的資金，主要用於辦公空間與無塵室設施建置。竹北新廠因此成為SUSS迄今規模最大的海外基礎建設投資案。

SUSS執行長Burkhardt Frick在致詞中強調台灣對半導體與半導體設備產業的重要性：「台灣擁有獨特的生態系統、高技術人才與供應鏈，以及引領全球市場、負責生產全球多數先進晶片的晶圓製造商。很榮幸能成為這個生態系統的一份子，與客戶攜手開發引領產業創新的解決方案。」他以晶片模組的異質整合為例，指出此技術將更多創新潛能轉移至半導體價值鏈的後段製程。

為因應這股產業趨勢，SUSS成立先進後段製程解決方案事業部。該部門的塗布、曝光與晶圓接合解決方案貢獻了集團三分之二的銷售額。目前，SUSS在台灣生產的暫時性晶圓接合機、塗布機與投影式掃描曝光機皆屬於先進後段製程事業部的解決方案。竹北新廠生產的首批設備預計於2026年初交付客戶。

半導體 晶圓

延伸閱讀

新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

竹縣興隆路換裝專利竹北燈 打造安全夜間運動環境

竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠

陽明交大附中今揭牌暨首屆校慶 校方稱：最好的附中就在這裡

相關新聞

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

半導體產業設備與製程解決方案領導供應商德商休斯微（SUSS）位於台灣竹北的新生產基地日前啟用，象徵公司策略邁向重要里程碑...

友達第三季虧損 法人：第四季獲利大幅改善空間有限

友達（2409）第3季毛利率受TV面板報價下跌、美元兌台幣匯率貶值而降低，本業隨之轉盈為虧，稅後虧損12.80億元。展望...

盛群估明年BLDC、安防等產品線成長態勢

微控制器廠盛群（6202）於30日召開法說會，該公司表示，第4季業績可能略低於第3季，而大環境若沒有出現太大變數，明年的...

全國研發突破兆元規模 民間企業增幅重回雙位數

國科會今日公布今年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢。受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並...

半導體風雲／台積最神祕老將傳轉戰英特爾 是利是弊？

市場傳出，台積電前資深副總經理羅唯仁在高薪挖角下，可能轉戰英特爾，掌研發大計。雖然英特爾截至目前為不對此回應，台積電也未回覆媒體詢問。不過經聯合數位版徵詢多位專家看法，一般預料在三大基礎下，羅轉到英特爾任職的機率極高。

崇越Q3營收、獲利雙雙登頂 前三季EPS達15.45元

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商─崇越科技今日公布第3季財報，合併營收達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。