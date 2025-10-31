友達第三季虧損 法人：第四季獲利大幅改善空間有限
友達（2409）第3季毛利率受TV面板報價下跌、美元兌台幣匯率貶值而降低，本業隨之轉盈為虧，稅後虧損12.80億元。展望4Q25，分析師指出，預估營收仍受Display產品淡季影響而低於第3季，且TV面板報價易跌難漲，不利於大幅改善獲利表現。
法人機構指出，預估友達第4季營收將不及第3季，原因主要在於Display產品出貨表現受淡季效應影響而轉差，但減幅可望低於去年同期，此外，Mobility solution產品營收預估亦較第3季減少，主要係工商用面板淡季效應所致，但新產品、智慧場域解決方案、綠色節能創新方案等業務則仍具成長動能，有助於縮小相關產品營收減少幅度。
由於10月TV面板報價下跌，原因在於電視品牌廠旺季備貨動作已陸續告一段落，且中國十一假期銷售狀況平平。由於電視品牌廠拉貨高峰已過，預估11~12月TV面板較缺乏上漲動能，加上Display產品第4季出貨展望受淡季效應而轉淡，不利大幅改善獲利。
展望2026年，首先，在Display產品的部分，動能主要有二，包括TV面板出貨表現有機會受惠於明年第1季冬季奧運、6月世足賽等大型運動賽事；IT面板有機會受惠於微軟終止支援Windows 10、AI PC、電競相關商機；其次，預估Vertical solution產品營收亦較2025年增加，除受惠於整體產業需求逐漸回溫外，大尺寸彩色電子紙等新產品、display整合解決方案、場域軟硬體解決方案等亦為重要動能。
