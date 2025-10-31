快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

友達第三季虧損 法人：第四季獲利大幅改善空間有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
友達集團星耀能源董事長林恬宇。記者曾吉松攝影／報系資料照
友達集團星耀能源董事長林恬宇。記者曾吉松攝影／報系資料照

友達（2409）第3季毛利率受TV面板報價下跌、美元兌台幣匯率貶值而降低，本業隨之轉盈為虧，稅後虧損12.80億元。展望4Q25，分析師指出，預估營收仍受Display產品淡季影響而低於第3季，且TV面板報價易跌難漲，不利於大幅改善獲利表現。

法人機構指出，預估友達第4季營收將不及第3季，原因主要在於Display產品出貨表現受淡季效應影響而轉差，但減幅可望低於去年同期，此外，Mobility solution產品營收預估亦較第3季減少，主要係工商用面板淡季效應所致，但新產品、智慧場域解決方案、綠色節能創新方案等業務則仍具成長動能，有助於縮小相關產品營收減少幅度。

由於10月TV面板報價下跌，原因在於電視品牌廠旺季備貨動作已陸續告一段落，且中國十一假期銷售狀況平平。由於電視品牌廠拉貨高峰已過，預估11~12月TV面板較缺乏上漲動能，加上Display產品第4季出貨展望受淡季效應而轉淡，不利大幅改善獲利。

展望2026年，首先，在Display產品的部分，動能主要有二，包括TV面板出貨表現有機會受惠於明年第1季冬季奧運、6月世足賽等大型運動賽事；IT面板有機會受惠於微軟終止支援Windows 10、AI PC、電競相關商機；其次，預估Vertical solution產品營收亦較2025年增加，除受惠於整體產業需求逐漸回溫外，大尺寸彩色電子紙等新產品、display整合解決方案、場域軟硬體解決方案等亦為重要動能。

面板 營收 友達

延伸閱讀

友達第3季轉虧 終結連三季獲利

友達多元轉型 強攻能源

友達攻垂直場域 再下一城

群創9月合併營收月增6.3% 友達減0.4%

相關新聞

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...

AI熱爆 台達電海外大擴產…董座鄭平：看旺到下季

台達電董事長鄭平昨（30）日表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底有三座新廠啟用，...

友達第三季虧損 法人：第四季獲利大幅改善空間有限

友達（2409）第3季毛利率受TV面板報價下跌、美元兌台幣匯率貶值而降低，本業隨之轉盈為虧，稅後虧損12.80億元。展望...

華安子公司攜手宏碁旗下安圖斯建高性能 AI 藥物開發平台

華安（6657）30日宣布，100%子公司源華智醫已與宏碁旗下安圖斯科技（Altos Computing）簽署合作協議，...

蘋果和亞馬遜財報報喜　法人：有助台股表現

美股30日收低，道瓊工業指數下跌109.88點，那斯達克指數下跌377.33點。法人表示，台指期夜盤下跌109點，不過，...

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。